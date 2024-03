Los deportistas rusos y bielorrusos ya fueron privados de banderas e himnos nacionales en los Juegos Olímpicos de París 2024, y ahora lo serán de la ceremonia de apertura, en una decisión anunciada por el Comité Olímpico Internacional (COI) el martes 19 de marzo. Desde Lausana, el organismo viene apretando las tuercas a los países que invadieron o apoyaron la invasión de Ucrania. Guatemala en cambio sí podrá ver ondear su bandera.

Con Jérémie Lanche, corresponsal de RFI en Ginebra, y AFP

Aunque los atletas rusos y bielorrusos no podrán participar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, sí podrán seguir la ceremonia, afirma el COI, que no precisa cómo. El COI se alinea así con la decisión tomada a principios de marzo por el Comité Paralímpico Internacional (CIP) para la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos del 28 de agosto, y al igual que el CIP excluye de su medallero los podios de los "atletas individuales neutrales" (AIN). Para la Ceremonia de Clausura aún no se ha decidido nada, ya que no son los equipos los que desfilarán, sino los atletas individuales.

El Comité Olímpico Internacional ha sacado cuentas: 12 atletas rusos y 7 bielorrusos se han clasificado hasta ahora para París 2024, pero podría haber hasta sesenta que consigan su billete al final del proceso de clasificación. Es un número muy pequeño comparado con los 434 atletas rusos y bielorrusos de los Juegos de Tokio 2021.

Las condiciones para su participación son conocidas: ningún apoyo a la guerra, nada de equipos, sólo individuales, y un estandarte neutral. Un comité de examen validará cada clasificación rusa y bielorrusa, y sus miembros serán entonces responsables de que cada uno de sus atletas cumpla las normas durante los Juegos. En caso de infracción de las normas -si exhiben una bandera rusa, por ejemplo- el comité podrá remitir el asunto a la Comisión Disciplinaria del COI.

El martes, la Comisión Ejecutiva del COI adoptó una bandera dedicada a rusos y bielorrusos bajo un estandarte neutral, con las letras "AIN" sobre fondo verde, así como un breve himno sin letra, que sonará en caso de título olímpico.

El COI ya había atacado a Rusia el martes por la mañana, acusándola de "politizar el deporte" con sus "Juegos de la Amistad", que Moscú quiere organizar en septiembre, justo después de París.

Mientras tanto, el Comité Olímpico Internacional levantó este martes la suspensión impuesta en septiembre de 2022 a Guatemala, cuyo presidente Bernardo Arévalo celebró que la bandera guatemalteca ondeará en los Juegos de París-2024.

"En interés de los atletas de Guatemala, el Comité Ejecutivo del COI decidió hoy [martes] levantar provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Nacional de Guatemala hasta nuevo aviso", dijo el director de Solidaridad Olímpica del COI, James Mcleod.

"Esta decisión se tomó tras los acontecimientos positivos de las últimas semanas", agregó Mcleod.

El sábado, en sesión extraordinaria, la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco desconoció al presidente de su comité ejecutivo, Jorge Rodas, elegido el 9 de octubre de 2021 en un proceso que no fue reconocido por el COI.

La suspensión a Guatemala se concretó por la intromisión de la máxima corte de justicia del país, que dejó sin efecto algunas disposiciones de los estatutos y el reglamento del Comité Olímpico nacional. La sanción entró en vigencia el 15 de octubre de 2022.

Hasta el momento son 10 los atletas guatemaltecos clasificados para los Juegos Olímpicos de París, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. Una de las principales cartas del país es el corredor Luis Grijalva, que competirá en los 5.000 metros.