Los países de la Unión Europea dan un paso más en el envío de armas a Ucrania

La Unión Europea va a dar un impulso considerable a sus entregas militares a Ucrania. Es la respuesta concreta a las demandas formuladas el 9 de febrero en la cumbre europea por Volodimir Zelenski durante su visita a Bruselas. Con nuestros corresponsales en Bruselas, Esther Herrera y Pierre Benazet.La Unión Europea suministrará municiones a Ucrania en masa, pero también las comprará y producirá para reponer sus propias existencias. Es el resultado de un acuerdo alcanzado por los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores reunidos el lunes 20 de marzo en Bruselas.En palabras de su jefe de la diplomacia, Josep Borrell, para quien se trata de un acuerdo histórico, la Unión Europea ha roto un tabú. Después de decir que no habría dinero de la UE para armamento, ahora habrá financiación no sólo para la entrega de armas, sino también para su adquisición y fabricación.Este es el comienzo concreto de la "economía de guerra" que propugna ahora la Comisión Europea. La primera parte de la respuesta de la UE a las urgentes necesidades militares de Ucrania es la entrega de munición, en particular proyectiles de artillería de 155 mm, pero también munición para defensa antiaérea.Suministro de un millón de proyectilesEn la primera fase se trata de enviar de forma urgente, de aquí a finales de mayo, todas las armas que necesite Ucrania, tanto de tipo occidental, como soviético y que tengan los países en sus reservas nacionales.Se han puesto sobre la mesa 1.000 millones de euros para reembolsar a los Estados de la UE las municiones de este tipo que hayan entregado a Ucrania antes del 31 de mayo. Con una tasa de reembolso de alrededor del 50%, esto significa que se entregarán a Ucrania municiones por valor de 2.000 millones de euros para esa misma fecha. Además, la UE se ha fijado el objetivo de suministrar un millón de proyectiles a Ucrania en un periodo de 12 meses.El segundo componente es la adquisición conjunta. Se pondrán sobre la mesa otros 1.000 millones de euros para contratos conjuntos entre grupos de países para ayudar a Ucrania. Estos contratos deberán firmarse antes de finales de septiembre, a través de la Agencia Europea de Defensa de la UE. De momento, serán 18 países los que se adhieran a este plan.El tercer componente es la reactivación de la producción a largo plazo. Hay que dar garantías a los fabricantes europeos de que aumentarán los contratos.La estrategia es muy parecida a la que se utilizó con las vacunas de la Covid-19. Se trata de hacer una compra conjunta para tener más poder de negociación y para seguir enviando a Kiev, pero además permitirá que los precios sean más bajos, y sobre todo, acelerar la producción de armamento.