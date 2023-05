Los migrantes ante el fin del Título 42

En la frontera entre Estados Unidos y México, el Título 42 terminó a las 4 de la madrugada GMT. Las autoridades estadounidenses enviaron miles de efectivos de seguridad: miembros de la Guardia Nacional de Texas, así como 1.500 militares desplegados por la administración Biden. En El Paso, en la frontera, la temida oleada de miles de migrantes no se produjo. Con Cristóbal Vásquez y Thomas Harms, corresponsal y enviado especial a El PasoEl Título 42, que permitía a los funcionarios de inmigración deportar a los migrantes que cruzaban de forma ilegal la frontera, expiró en la noche de este jueves. A partir de hoy operará el Título 8, que venía operando antes de la pandemia y que permitía a migrantes aplicar a asilo siguiendo las vías legales.CBP OneEstados Unidos se niega ahora a aceptar a cualquier migrante que no haya obtenido una cita en la aplicación CBP One o que no haya solicitado primero asilo en un país atravesado antes de llegar a la frontera estadounidense, excepto los menores no acompañados o las personas gravemente heridas o enfermas.Así pues, las fronteras no están cerradas, pero tampoco abiertas. En este último día del Título 42, unas 400 personas, hombres, mujeres y niños, llegaron a El Paso en grupos. Fueron recogidos por los guardias fronterizos. Grupos más pequeños también cruzaron el Río Grande en otros lugares como Brownsville. Medios locales reportan que las autoridades en Texas han vertido miles de litros de agua en el Río Bravo para asustar a los migrantes.Pero esto está muy lejos de las 1.000 a 2.500 personas que los guardias fronterizos estaban recibiendo diariamente en los últimos días. También está lejos de la oleada temida por las autoridades estadounidenses. Incluso si los representantes electos republicanos de Texas advierten que, según ellos, esta crisis está lejos de haber terminado.Según una fuente familiarizada con las estimaciones federales, se estima que unos 155.000 migrantes están en refugios y calles de los estados del norte de México que limitan con Estados Unidos.Una frontera bajo alta seguridadLa presencia militar en los puentes es significativa. Pero hay que tener en cuenta que el Título 8, que sustituye al Título 42, prohíbe la entrada en Estados Unidos durante cinco años a toda persona detenida sin cita previa. Esta medida hace que muchos migrantes tengan que esperar en México para obtener una cita en el CBP One.Los guardias fronterizos retienen actualmente a 6.000 solicitantes de asilo, que están siendo registrados. Muchos serán deportados, pero algunos, como casi 800 en El Paso el jueves, serán liberados y se les permitirá ir a donde deseen en Estados Unidos con una citación para comparecer ante un juez en una fecha posterior.No obstante, los progresistas de Texas condenan una medida calificada de peor que el Título 42, a pesar de que la administración Biden se ha comprometido a aceptar a cambio a 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.