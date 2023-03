Los mercados financieros recobran calma tras el desplome de Credit Suisse

El banco central suizo anunció que está dispuesto a apoyar a Credit Suisse con liquidez. Éste solicitará un préstamo de 50.000 millones de francos, después de que el valor de sus acciones cayera esta semana, hundiendo los mercados financieros en el pánico. Este jueves el título de la entidad bancaria se recuperó en un 30,82%. "En caso de necesidad, el BNS pondrá liquidez a disposición del Credit Suisse", informaron este miércoles 15 de marzo el Banco Nacional Suizo, la autoridad bancaria central, junto a la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero (Finma) de Suiza."El Credit Suisse satisface las exigencias en materia de capital y de liquidez impuestas a los bancos de importancia sistémica", aseguraron después de que la entidad bancaria registrara la peor sesión de su historia, con una caída del 24,24% que dejó su acción en 1,69 francos al cierre.Credit Suisse luego indicó que pedirá un préstamo al banco central de hasta 50.000 millones de francos suizos (53.700 millones de dólares), así como una serie de operaciones de recompra de deuda de unos 3.000 millones de francos suizos.En las primeras operaciones de este jueves, el título de la entidad bancaria subió en un 30,82% en la bolsa de Zúrich.El desplome de Credit Suisse se dio poco después de la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank, por una ola de retiros masivos. CS, uno de los treinta mayores bancos internacionales, tiene como principal accionista al Banco Nacional Saudita. Su presidente anunció por televisión que no planeaba invertir más y ampliar su participación en el capital del banco, que ha venido debilitándose tras una serie de escándalos.Pánico en los mercadosEsto llevó a la acción a hundirse, y con ella la tranquilidad de los mercados financieros. Este miércoles la bolsa de París perdió un 2,97%, la de Londres 2,76% y la de Fráncfort un 2,43%.“Es un banco que ha operado con mucho riesgo implícito, lo que se ha traducido en un historial bastante notable de escándalos, multas y pérdidas. No es rentable. En comparación, el conjunto del sector bancario europeo tiene una rentabilidad que ahora está por encima del 10%. Credit Suisse es un muy mal negocio para los accionistas, pero por otro lado, es un banco extremadamente sólido. No es un banco candidato natural a la quiebra como lo fue Silicon Valley”, explica a RFI David Benamou, experto de Axiom Alternative Investments.Tras el anuncio del banco central suizo, se empezó a enderezar. En los primeros compases, París subía 1,49%, Fráncfort 1,52%, Londres 1,40%, Madrid 1,98% y Milán 1,48%.