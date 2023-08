El avance de la violencia de las bandas armadas en la capital haitiana sigue obligando a los haitianos a huir de sus hogares. Al menos 5.000 residentes del barrio de Carrefour-Feuilles, atacado en las últimas semanas por los pandilleros de Gran Ravine, se han visto obligados a abandonar sus hogares. La violencia de las bandas armadas se ha cobrado más de 2.400 vidas desde principios de año, según informó el viernes la ONU.

Los haitianos no han tenido tregua en los últimos días. La situación era muy tensa en el norte de Puerto Príncipe, donde el crepitar de los disparos se escuchó durante toda la noche del miércoles al jueves. En la tarde del jueves 17 de agosto, también se oyeron disparos en el barrio de Solino, en pleno centro de la capital haitiana.

En el barrio de Carrefour-Feuilles, muchas personas que huyeron se han refugiado en el gimnasio Vincent, en pleno centro de la capital, informa nuestra corresponsal en Puerto Príncipe, Marie-André Bélange. Muchos de ellos son ancianos y niños. Aunque las autoridades les proporcionan comida caliente y agua para bañarse, casi todos duermen en el suelo. La situación es muy difícil", dice un joven de Carrefour-Feuilles. “Los bandidos me han obligado a abandonar mi casa. Los negocios se han paralizado por completo. Pido a las autoridades que pongan fuera de combate a estos matones y aseguren la zona", agrega. Los bandidos prendieron fuego a las casas en un momento en que la gente ya estaba luchando por escapar.

Otro residente explicó que oyó a los miembros de la banda entrar en las casas de sus vecinos, antes de proceder a matar y violar. "Luego saquearon las casas. Y todo lo que no pudieron llevarse, lo quemaron", dice. “Imagínense a mi hijo de nueve años presenciando estas escenas. Estará traumatizado el resto de su vida. Incluso yo estoy traumatizado. Me pregunto si no debería ir a ver a un psicólogo, porque siento que me estoy volviendo loco".

Otros vecinos de Carrefour-Feuilles han conseguido refugiar a sus familias para que puedan volver a defender sus casas.

"No tenemos medios, pero estamos creando estrategias como una brigada de vigilancia, armados con nuestros machetes y acompañados por algunos policías que viven en la zona. No es suficiente porque la policía de la zona no tiene recursos. Hasta ahora no tenemos munición, ni medios para luchar contra las bandas, porque ellos tienen armas más poderosas”.

Tumbada bajo una tienda de campaña a la entrada del gimnasio Vincent, una joven está rodeada por sus cuatro hijos pequeños. Se puede ver la tristeza en su rostro. Unos bandidos armados irrumpieron en su casa y mataron a su hermana, que se negó a abandonar el hogar. “No me encuentro bien porque soy asmática y hace calor en la tienda. Salí de casa el domingo. Aquí nos dan comida, pero es difícil. Aún no me he duchado y ni siquiera he tenido tiempo de coger algo de ropa".

Asistencia a los desplazados

Jerry Chandler, director de protección civil, explica que las personas obligadas a abandonar sus hogares están dispersas en una docena de lugares. “Hay muchas mujeres y niños víctimas", explica. “Se están distribuyendo comidas calientes, sobre todo en el gimnasio Vincent. Seguimos trabajando con nuestros socios para ayudar a las víctimas. Por eso hemos empezado a proporcionar ayuda alimentaria a los desplazados. Hay varias acciones en marcha, en particular con el departamento nacional de agua potable y saneamiento. Ellos se encargan de la gestión del agua”.

Según Jerry Chandler, se están manteniendo conversaciones con el Ministerio de Salud Pública para centrarse en los desplazados con problemas de salud. “Hemos identificado a personas con hipertensión o enfermedades crónicas. El ministerio debe organizar su evacuación a los centros de salud con el apoyo del Centro Nacional de Ambulancias para que puedan recibir tratamiento", explica el director de protección civil.

Una respuesta de las autoridades considerada insuficiente

Muchos ciudadanos acusan al gobierno de no enviar los refuerzos necesarios. "Es como si las autoridades nos estuvieran masacrando. No podemos dormir por las noches, los bandidos atacan a la gente, ancianas, embarazadas y niños. Sólo retroceden cuando se les acaba la munición. Es un caos", explica un residente.

"El gobierno tiene la obligación de proteger a la población. El gobierno debe intervenir para restablecer el orden y la seguridad. Sin embargo, hay que subrayar que la policía está mal equipada y no puede llevar a cabo varias operaciones simultáneamente", observa Jean Gedeón, del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh, por sus siglas en francés).

El Cardh reitera su llamamiento para que se refuerce la policía nacional. Sus miembros se declaran preocupados como militantes y profesionales de los derechos humanos, pero también y sobre todo como haitianos, por el hecho de que Puerto Príncipe esté casi sitiada por las bandas. Lamentan que no se hayan adoptado medidas para limitar los daños. "Trabajamos en condiciones extremadamente difíciles, por lo que pedimos la cooperación internacional para hacer por fin algo que permita restablecer el orden en la comunidad. Es realmente la única manera de resolver los problemas cuando la policía no dispone de los medios adecuados para proteger la vida y los bienes", insiste Jean Gédéon.

Según una primera estimación provisional, al menos 5.000 residentes han huido de Carrefour-Feuilles ante el avance de las bandas armadas y "entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, al menos 2.439 personas murieron y 902 resultaron heridas", declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en la reunión informativa de la ONU en Ginebra.