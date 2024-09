Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/09/2024 · 08:35 AM

Líbano seguía bajo los bombardeos israelíes el domingo 29 de septiembre. Los suburbios del sur de Beirut fueron objeto de bombardeos masivos contra las posiciones de Hezbolá, donde el viernes fue eliminado el líder del movimiento, Hasán Nasralá. Su muerte, confirmada el sábado por Hezbolá, hunde aún más al país en la incertidumbre. Adorado y odiado, Hassan Nasrallah no dejaba indiferente a ningún libanés y ocupaba un lugar central en el espectro político libanés.

Un reportaje en francés de RFI

Con los enviados especiales en Beirut, Aabla Jounaïdi y Jad El Khoury

«Rezo para que aparezca, para que hable y nos diga: 'Como os prometí, vamos a rezar juntos en Jerusalén'": Rima tiene los ojos cerrados y las lágrimas corren por su rostro petrificado. La noche del atentado, huyó de su barrio chiita de los suburbios del sur. Aquí está en la Plaza de los Mártires de Beirut, llorando por su ser querido. «Es nuestro padre, nuestro honor, nuestra fuerza. No puede irse así como así», se lamenta.

Figura popular en el Líbano

Héroe de su comunidad durante más de treinta años, Hassan Nasrallah también contaba con el apoyo de otros libaneses, incluso sunitas. "Era muy popular, algunos lo querían, otros no, pero los que le querían superaban en número a los que le odiaban. Yo, no pertenezco a ningún partido político. Pero he apoyado a este hombre, porque tenemos un enemigo común», confiesa Mohamed, un ciudadano libanés sunita.

Israel prometió de nuevo este sábado acabar con Hezbolá. Para Marie, una ciudadana cristiana de Aïn el Remmaneh, el combate necesario contra Israel no lo excusa todo: «En primer lugar, que Dios lo tenga en su gloria. No podemos alegrarnos. Ha habido muchos muertos, incluso inocentes. Pero, ¿por qué ir a pelear a una guerra que no es nuestra? ¿Por qué ir a Siria, Irak, Irán, donde los Estados son mucho más poderosos que nosotros, militarmente, tecnológicamente…?», se pregunta Marie, refiriéndose a los diferentes campos de acción y campañas de Hezbolá que lideraba Hassan Nasrallah.

El pueblo libanés, cada uno a su manera el sábado 29 de septiembre, está conmocionado por la muerte de Nasralá. El gobierno libanés ha declarado tres días de luto nacional a partir del lunes 30 de septiembre.