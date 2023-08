Your browser doesn’t support HTML5 audio

08/08/2023 · 09:49 AM

África Occidental vive un golpe de Estado tras otro, el último en Níger el 26 de julio. ¿De qué son sintomáticos? ¿Qué sentido tiene el creciente número de golpes de Estado en los países del Sahel? Entrevista con Achille Mbembé, investigador camerunés y profesor de Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo.

RFI: Ha habido una seguidilla de golpes de Estado en África Occidental, el más reciente en Niamey, Níger. ¿De qué son, en su opinión, el síntoma?

Achille Mbembé: Creo que estos golpes de Estado son la expresión de un cambio importante. El ciclo histórico que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, que condujo a una descolonización incompleta, ha terminado. África está a punto de entrar en otro periodo de su historia, un periodo que será largo y que traerá enormes cambios. ¿Cuál será el resultado? Es muy difícil saberlo en este momento.

Usted critica cierto panafricanismo que hoy pide el derrocamiento de regímenes, incluso democráticos…

Es lo que yo llamo, no panafricanismo, sino "neosoberanismo". El neosoberanismo es una visión empobrecida de lo que fue el panafricanismo histórico, que era tanto una visión de la libertad y la democracia como una visión de la justicia universal y la solidaridad internacional. Pero el neosoberanismo actual se caracteriza, en particular, no por un deseo de historia -es decir, de autodominio y de responsabilidad ante uno mismo y ante el mundo-, sino más bien por un deseo de sustituir un amo por otro. En este sentido, es más una fantasía que una ideología favorable a la liberación del continente.

En África, más del 60% de la población tiene menos de 25 años, y existe una verdadera brecha generacional, como usted señala. ¿Cree que ésta es una de las razones de estas crisis?

Es una razón fundamental. Se entremezclan los conflictos de clase, porque las desigualdades no han dejado de crecer, los conflictos de género, porque hay una revolución femenina invisible en marcha en África, y los conflictos generacionales. Y el cambio demográfico del continente es, por supuesto, aterrador, no sólo para Francia, sino para el resto de Europa. Y es este miedo el que está en el corazón de las políticas antiimigración, que pretenden convertir el continente en una doble prisión. Creo que se trata de opciones desastrosas que, a corto plazo, se pagarán fuertemente con un agravamiento de lo que se denomina perezosamente, en mi opinión, “el sentimiento antifrancés” en África.

En este contexto, Francia es presentada como la principal causa de los problemas del África francófona. ¿Qué fundamento cree que tiene esta acusación?

Es infundada. Hoy en día, Francia no lo decide todo, ni siquiera en sus antiguas colonias. Hay que salir de esta lógica del chivo expiatorio, que consiste en culpar a los extranjeros de la mayoría de nuestras propias contradicciones. Evidentemente, algunas de las decisiones tomadas por Francia tras la colonización han resultado desastrosas. A causa, diría yo, del papel desproporcionado desempeñado por el complejo militar y de seguridad francés, que tiene una visión fobógena de África en la que ésta es percibida como un continente de riesgo, que presenta peligros tanto para sí misma como para sus vecinos europeos. Este tropismo marcial ha conducido efectivamente a opciones políticas desastrosas que, en cualquier caso, sólo han beneficiado a las fuerzas del caos y la depredación. Así pues, mucho más que el espantapájaros rojo ruso o chino, estas opciones son responsables de la derrota moral intelectual y política de Francia en África hoy en día.

Entonces, ¿debe Francia abandonar sus bases en África?

El tiempo se acaba. Y cabe esperar todo tipo de aceleraciones, porque África ha entrado en un nuevo ciclo histórico. Sólo quienes lo comprendan tendrán la oportunidad de influir en su futuro.

Volviendo al golpe de Estado en Níger, la Comunidad de Estados de África Occidental apuesta por las sanciones y la amenaza de intervención militar en Níger para hacer regresar al régimen del Presidente Mohamed Bazoum. ¿Qué opina al respecto?

La diplomacia parece haber perdido su lugar y su estatus. El hecho de que hayamos llegado a creer que todos los conflictos se solucionan con la guerra y las tensiones económicas es, en mi opinión, un testimonio de la pobreza antropológica de nuestro tiempo. A largo plazo, la prioridad en África debe ser desmilitarizar todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural. Y para lograrlo, debemos invertir masivamente en la prevención de conflictos, en el fortalecimiento de las instituciones de mediación y en el diálogo cívico y constitucional. La democracia sostenible no arraigará con bazucazos.