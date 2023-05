Los franceses convierten el 1 de mayo en una nueva jornada contra la reforma de las pensiones

"Este Primero de Mayo es uno de los más fuertes del movimiento social", dijo la secretaria general de la CGT, Sophie Binet. Más de 300 manifestaciones tuvieron lugar en toda Francia. Los sindicatos aseguran que salieron a las calles 2,3 millones de personas. Las autoridades hablan de 650.000 manifestantes. Un informe de Raphael MoránLa policía contabilizó 16.300 manifestantes en Caen (40.000 según la CGT), 8.700 en Estrasburgo (15.000), 7.300 en Lille (15.000), 11.000 en Marsella (130.000), 13.500 en Toulouse (100.000), 15.000 en Brest (33.000) y 14.000 en Clermont-Ferrand (25.000). Las autoridades esperan entre 500.000 y 650.000 personas en todo el país, de las cuales entre 80.000 y 100.000 en París.La última marcha unitaria con los ocho principales sindicatos se remonta a 2009, ante la crisis financiera (la CGT contabilizó cerca de 1,2 millones de manifestantes, la policía 456.000). En 2002 (entre 900.000 y 1,3 millones de personas), los sindicatos también se habían unido para "bloquear" a Jean-Marie Le Pen.El desfile parisino comenzó bajo la lluvia en la plaza de la Reública hacia la plaza de la Nación y contó con la presencia de líderes sindicales de todo el mundo. Líderes colombianos, ucranianos, británicos, canadienses o senegaleses se manifestaron contra la ley de las pensiones. “Una reforma retrógrada para los derechos de los trabajadores”, denunciaba al micrófono de Raphael Moran, un sindicalista colombiano de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia)."Una ley se hace y se deshace, y aunque esté promulgada, podemos expresar nuestro descontento", explica Evelyn a RFI. A sus 71 años, esta jubilada que viste un chaleco naranja, color del sindicato francés CFDT no pierde la fe: a pesar de la promulgación de la reforma del sistema de pensiones por Emmanuel Macron hace dos semanas, se unió a la manifestación.Una reforma adoptada 'de manera legal pero no de forma democrática'Tras 12 jornadas de movilizaciones y la adopción de la reforma, el rechazo de muchos trabajadores franceses sigue intacto. M’hmed Buhallut es representante de los trabajadores de limpieza de la región capitalina."En el sector de la limpieza tenemos condiciones muy difíciles. Nos despertamos a las 4 o 5 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche. Muy pocos trabajan hasta los 62 años porque terminan agotados. Y ahora la ley les obligará a trabajar hasta los 64 años. Están movilizados contra esta reforma injusta de Macron. Fue adoptada de manera legal, constitucional, pero no de formademocrática", denuncia.El sindicalista se refiere a la aplicación del articulo 49-3 de la Constitución francesa que activó el gobierno de Macron para adoptar la reforma sin que los diputados votaran la ley.Aunque el presidente Macron busca pasar página, durante los últimos días, los sindicatos franceses, al unísono, han mantenido la presión contra el gobierno francés con silbidos y cacerolazos para exigir el retiro de la reforma.“Primero, rechazamos esta reforma del sistema de pensiones, hay que retirarla. No volveremos a la normalidad hasta que el gobierno retire la reforma. Y luego, queremos poner en la mesa de negociación los temas que preocupan verdaderamente a las francesas y a los franceses: el aumento de los sueldos, reducir la semana laboral, la igualdad de género, el medioambiente etc”, explicó a RFI Sophie Binet, secretaria de la CGT.Ahora se esperan dos fechas, el 3 de mayo el Consejo Constitucional se pronuncia sobre una propuesta de referéndum para votar sobre la ley. Y el 8 de junio, los diputados analizan un proyecto de ley para abrogar la reforma.Enfrentamientos y un policía quemadoAl margen de las marchas se registraron enfrentamientos con la policía en varias ciudades con 180 arrestos.Según la prefectura de policía, "se realizaron 53 detenciones" en París donde un agente resultó quemado de forma grave tras el lanzamiento de un cóctel molotov. Se habían desplegado 5.000 efectivos en la capital.En Lyon, la prefectura anunció 40 detenciones tras las exacciones de manifestantes encapuchados y vestidos de negro. El centro de Nantes también volvió a ser escenario de violentos disparos de gas lacrimógeno en respuesta al lanzamiento de proyectiles.