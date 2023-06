Los fondos públicos contra la radicalización islamista en Francia, en el ojo de la justicia

Investigadores franceses registraron este martes los domicilios de un periodista y de un ex alto funcionario por presunta malversación de un fondo creado en memoria de un profesor decapitado por un radical islamista. La polémica apunta también a Marlène Schiappa, figura mediática del gobierno del presidente centrista Emmanuel Macron, que creó el fondo cuando era ministra de Ciudadanía (2020-2022), aunque esta no ha sido objeto de redadas. Los registros se produjeron en el domicilio de Mohamed Sifaoui, responsable de una asociación que recibió ayudas del "Fondo Marianne", según el presidente de una comisión parlamentaria que debía interrogarlo este martes.Una fuente cercana a la investigación dijo que los investigadores también se encontraban en el domicilio de Christian Gravel, exdirector de un comité gubernamental contra la radicalización encargado de gestionar el fondo.Durante meses se ha denunciado que el dinero del Fondo Marianne se canalizó hacia personas cercanas a Schiappa, lo que desencadenó una investigación del Senado y de la fiscalía financiera.El fondo se creó en respuesta al asesinato en 2020 de Samuel Paty, un profesor que fue decapitado por un fundamentalista musulmán por mostrar caricaturas de Mahoma a los alumnos en una clase sobre libertad de expresión.La asociación USEPPM de Sifaoui recibió 355.000 euros (384.000 dólares) de dinero público del fondo de 2,5 millones de euros (2,7 millones de dólares). Su sede también ha sido registrada.La semana pasada, un informe de la Inspección General de la Administración (IGA) puso de manifiesto "fallos" e "irregularidades" de esta asociación, tanto en la atribución como en el uso de los fondos.La IGA descubrió que los sueldos de Sifaoui y del copresidente de USEPPM se duplicaron, pese a que los videos contra el extremismo y los mensajes en las redes sociales difundidos casi no encontraron audiencia en internet.Tras el informe, Gravel dimitió de su cargo en el comité gubernamental.La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, expresó el domingo su apoyo a Schiappa, que niega haber cometido cualquier delito, a la que calificó de "persona muy comprometida".La actual secretaria de Estado de Economía Social ya generó una polémica en abril, al conceder una entrevista y posar vestida para la revista Playboy, que sus críticos consideraron como una forma de distraer la atención sobre las acusaciones de malversación.