En la isla de Mayotte, territorio francés en el Océano Índico, 'todo está devastado', según dijo el ministro francés del Interior Bruno Retailleau. Se han llevado a cabo las 25 primeras evacuaciones médicas de pacientes en situación urgente. 'Es una catástrofe. No tengo palabras', dijo un sobreviviente a la corresponsal de RFI, Lisa Morisseau

El presidente Macron anunció que viajará a Mayotte en los próximos días en apoyo a los damnificados por el ciclón Chido, a los funcionarios y a las fuerzas de rescate movilizadas. "Hay que tratar de afrontar las emergencias y comenzar a preparar el futuro", dijo el presidente en X después de una reunión gubernamental de crisis. "Ante esta tragedia que nos conmueve a todos, decretaré un duelo nacional", añadió.

Más de dos días después del paso devastador del ciclón, los equipos de rescate se organizan para encontrar sobrevivientes entre los escombros en Mayotte, un archipiélago fuertemente afectado.

Según el último balance del Ministerio del Interior, al menos 21 personas han fallecido en la isla, pero las autoridades temen que la cifra sea mucho mayor, alcanzando los centenares de víctimas, tal vez miles.

De regreso de Mayotte, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, describió una situación dramática: "La isla está completamente devastada. Las viviendas precarias, los barrios marginales, no queda absolutamente nada", afirmó.

Mientras los equipos de rescate continúan con su labor, el gobierno francés también anunció que las "25 primeras evacuaciones médicas de pacientes en situación urgente" se realizaron el lunes entre Mayotte y La Reunión. En su trayectoria, el ciclón Chido dañó el único hospital de este departamento francés.

Sin electricidad, sin agua, aisladas

En los barrios informales que albergaban a aproximadamente un tercio de la población de Mayotte, el paisaje es desolador. Miles de personas se encuentran sin hogar, sin agua ni electricidad, y aisladas del mundo debido a que la red telefónica está prácticamente fuera de servicio.

Los rescatistas esperan encontrar numerosas víctimas entre los escombros de los densamente poblados barrios marginales, especialmente en las colinas de Mamoudzou. Según Florent Vallée, de la Cruz Roja Francesa, "familias enteras", "muchos niños menores solos y abandonados" vivían en los bangas, esas pequeñas casas tradicionales ahora destruidas.

En estos barrios, ante la falta de un refugio, los habitantes ya han comenzado a reconstruir sus viviendas. Los sonidos de martillos resuenan por toda la ciudad. Ibrahim Saidi vive en un barrio marginal en una colina. Tras refugiarse con familiares durante el ciclón, regresó para encontrar su casa completamente destruida. Planchas metálicas y muebles yacen en el suelo. "Todo lo que ven está destruido. Agradecemos a Dios por estar vivos, pero lo que pasó es una catástrofe. No tengo palabras", testifica al micrófono de nuestra corresponsal Lisa Morisseau. Su vecino, Abdoulatif, de 17 años, también volvió al lugar para constatar los daños. "Está completamente destruido. Me duele el corazón porque ya no tenemos dónde dormir. No sabemos qué hacer. Necesitamos ayuda", implora.

Puente aéreo y marítimo

La ayuda, precisamente, está en camino hacia los damnificados, quienes además de sufrir la falta de agua y electricidad, deben afrontar la situación con un sistema de salud "muy deteriorado". "Numerosos servicios están inoperativos, incluidas las urgencias y la reanimación", según el ministerio.

Un puente aéreo y marítimo ha sido desplegado desde la isla de La Reunión, un territorio francés situado a 1.400 km, para enviar material y personal médico. Según la Cruz Roja Francesa, también se están enviando 20 toneladas de material. "Vamos a establecer una base logística de apoyo en La Reunión para trasladar material y personal a Mayotte. Seguramente habrá varias rotaciones. La primera incluirá entre 30 y 40 personas. Contamos con médicos, enfermeros, técnicos especializados en rescate y remoción de escombros, operadores de drones y conductores de camiones. Es un equipo mixto que nos permitirá responder de la mejor manera a las necesidades de Mayotte", explica Baptiste Rivoire, coordinador nacional de operaciones de la Protección Civil.