Los enfermeros no vacunados contra el Covid-19 ya pueden regresar al trabajo

En Francia se ha suprimido la obligación de vacunar al personal sanitario contra el virus Covid-19. El gobierno francés emitió un decreto a tal efecto el domingo 14 de mayo. Se pone fin así a una medida emblemática contra el Covid que se decidió a mediados de 2021. El personal que tuvo que abandonar el mundo médico podrá reincorporarse a partir del lunes. Se calcula que hay varios miles de personas que abandonaron los establecimientos en los que trabajaban por no quererse vacunar. Se trata de empleados como auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos o conductores de ambulancia o administrativos de un hospital, una residencia de ancianos u otra estructura médico-social.Según datos parciales del ministerio de Sanidad, un 0,3% de los trabajadores hospitalarios fueron suspendidos. La proporción de trabajadores autónomos también es muy baja. A partir de ahora, pueden volver a ejercer; los empresarios están obligados a ofrecerles la reincorporación lo antes posible."Se suspende la obligación de vacunación contra el Covid-19, prevista en el artículo 12 de la citada ley de 5 de agosto de 2021", señala el decreto publicado en el Diario Oficial durante la noche del sábado al domingo.Al decidir levantar la obligación de vacunación, el ministro de Sanidad siguió el consejo de la Alta Autoridad Sanitaria, que optó por recomendar encarecidamente la vacunación a los cuidadores en lugar de imponerla, dada la naturaleza de la epidemia de Covid-19. Este dictamen fue criticado por algunos profesionales de la salud, que consideran que los antivacunas no tienen cabida en el mundo de la medicina.Desde un punto de vista jurídico, la obligación de vacunación ha quedado suspendida. El gobierno se reserva la posibilidad de restablecerla si la pandemia se reanuda, sin pasar por el Parlamento.Sin embargo, el 4 de mayo la Asamblea Nacional adoptó un proyecto de ley iniciado por los comunistas para derogar definitivamente la vacunación obligatoria contra el Covid, lo que prohibiría volver a suspenderla. El texto todavía no ha sido examinado por el Senado.