Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/02/2024 · 11:28 AM

Alemania, Italia, España o Reino Unido se muestran contrarios a enviar a soldados occidentales a la guerra de Ucrania. "No habrá soldados en suelo ucraniano enviados allí por países europeos o países de la OTAN", dijo a la prensa el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz.

Las declaraciones de este lunes de Emmanuel Macron tras la reunión internacional de apoyo a Ucrania han desatado un seismo entre sus aliados europeos.

Vladimir Putin se está "fortaleciendo" en el frente de Ucrania y "a nivel interno", advirtió la víspera Macron, para quien su "derrota" es "indispensable para la seguridad" en Europa. Sin dar más detalles sobre la posición de Francia, Macron habló del envío de tropas como de una las diferentes "opciones".

Las reacciones no se hicieron esperar este martes. Ningún aliado de Francia ha recogido el guante. Todos se han opuesto a la idea del presidente francés.

"No habrá soldados en suelo ucraniano enviados allí por países europeos o países de la OTAN", dijo a la prensa el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz.

"No estamos de acuerdo" con la idea de un eventual despliegue de tropas europeas", corroboró la vocera del gobierno español, Pilar Alegría. El gobierno italiano dijo igualmente que el apoyo a Ucrania no prevé el envío de tropas y Reino Unido no planea un "despliegue a gran escala" de tropas en Ucrania, abundó un portavoz del gobierno británico. Suecia, Polonia y República Checa se pronunciaron en la misma línea.

Tampoco la OTAN, que presta una ayuda sin precedentes desde 2014 a Ucrania, parece entusiasmada. "No hay planes de enviar tropas de combate al terreno en Ucrania", precisó un funcionario de la alianza militar.

El canciller francés matiza las palabras de Macron

La presencia de tropas occidentales en Ucrania no cruzaría "el umbral de la beligerancia", declaró el martes el jefe de la diplomacia francesa, Stéphane Séjourné, aclarando los polémicos comentarios del presidente Emmanuel Macron sobre la posibilidad de enviar tropas al país en guerra.

Frente a la agresividad de Rusia, Occidente tiene que "considerar nuevas acciones de apoyo a Ucrania", reiteró Stéphane Séjourné, refiriéndose a operaciones como la retirada de minas, operaciones cibernéticas o "la producción de armas en territorio ucraniano".

"Algunas de estas acciones podrían requerir una presencia en territorio ucraniano sin cruzar el umbral de la beligerancia", dijo intentando matizar las palabras del presidente francés.

’Una guerra contra Rusia sería una locura'

"Esta escalada verbal belicosa de una potencia nuclear contra otra gran potencia nuclear es un acto irresponsable", dijo en la red social X el líder izquierdista de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. "Una guerra contra Rusia sería una loctura", agregó.

Los comunistas franceses, hostiles a la entrada de Ucrania en la OTAN, se declararon, por boca del diputado Pierre Dharrévillle, "preocupados" y "ofendidos" porque consideran que Macron hizo estas declaraciones "a la ligera".

Incluso la izquierda, favorable a la ayuda militar a Kiev, se distanció del Jefe del Estado.

Juzgando también que una guerra con Rusia sería "una locura", el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, pidió a Macron "una reunión con los dirigentes de todos los paritdos y un debate en el Parlamento".

"Juega a ser un jefe de guerra" pero "está hablando de la vida de nuestros hijos", dijo por su parte la ultraderechista Marine Le Pen. Los conservadores Republicanos consideran que 'la entrada en guerra de Francia contra Rusia sería una locura con consecuencias incalculables", según el jefe de la bancada conservadora en el Senado, Bruno Retailleau. (con AFP)