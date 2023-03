Lineker vuelve a la BBC tras ser apartado por criticar a Sunak aludiendo al nazismo

El presentador estrella había sido apartado el viernes de su programa deportivo Match of the Day que se emite todos los sábados desde hace 60 años y que Gary Lineker presenta desde 1999. Se trata del presentador mejor pagado de la cadena pública británica. La razón: un comentario en Twitter en el que criticaba la reforma migratoria del Gobierno de Rishi Sunak comparándola con la Alemania nazi. "Gary es una parte importante de la BBC y sé lo mucho que la BBC significa para él, y estoy encantado de que vaya a presentar nuestro programa el próximo fin de semana", declaró el director general de la BBC, Tim Davie, en un comunicado. La BBC va a revisar sus directivas sobre el uso de las redes sociales y por su parte, Lineker se habría comprometido a ser más cuidadoso con sus tuits. El tuit de la discordia viene del martes pasado cuando Lineker criticó la reforma migratoria del primer ministro Rishi Sunak. "Esta es una política inmensamente cruel dirigida a las personas más vulnerables, usando un lenguaje que no dista del utilizado por Alemania en los años 30", escribió el ex jugador de fútbol en su cuenta. Un tuit que no pasó desapercibido entre los conservadores que pidieron a la cadena que sancionara a su presentador. Lineker se negó a retirar sus palabras y el viernes la BBC decidió que no presentara el programa del sábado "hasta que lleguemos a una acordada y clara posición sobre su uso de las redes sociales", decía la cadena en un comunicado. "Nunca hemos dicho que Gary tuviese que ser una 'zona' libre de opiniones, o que no pueda tener opiniones en temas que son importantes para él, pero hemos afirmado que debería alejarse de tomar partido en temas relativos a partidos políticos o controversias políticas", agregó la cadena británica. La suspensión de Gary Lineker provocó una ola de apoyos al presentador no sólo del ámbito periodístico sino también del político. Como la primera ministra escocesa Nicola Surgeon o el opositor laborista Jeremy Corbyn que calificaron la decisión de la dirección de l a BBC de “indefendible”.Algunos miembros del personal critican a la dirección por cobarde. Para el Sindicato Nacional de Periodistas, la postura de la BBC es peligrosa. Está cediendo a las presiones del gobierno. Gary Lineker expresa regularmente sus opiniones en las redes sociales. Hace seis años, escribió que los conservadores trataban a los solicitantes de asilo de forma "horriblemente racista y totalmente despiadada". Doble raseroEn aquel momento, la BBC defendió a su presentador, argumentando que se trataba de su cuenta privada de Twitter, que las estrictas normas para los periodistas no se aplicaban a los presentadores deportivos. Mientras tanto, la política de imparcialidad de la cadena se ha endurecido. Según un antiguo director general, el ex delantero "infringió técnicamente las directrices de imparcialidad de la BBC". La cadena pública es regularmente objeto de debates sobre su independencia editorial. Según los partidarios de Lineker, la BBC tiene un doble rasero en materia de imparcialidad. Este caso ha reabierto el tema de Richard Sharp, su presidente. No tiene ninguna función editorial, pero se le acusa de un conflicto de intereses durante el mandato de Boris Johnson. Richard Sharp obtuvo un préstamo bancario de 900.000 euros mientras se presentaba como candidato a la presidencia de la BBC y posteriormente fue nombrado por Boris Johnson. Sharp niega cualquier conflicto de intereses, pero su nombramiento ha sido objeto desde entonces de una investigación por parte de una oficina independiente de nombramientos públicos. Este fin de semana, el partido Liberal Demócrata, en la oposición, ha pedido su dimisión.“Tras unos días surrealistas, estoy encantado de que hayamos salido de esta. Quiero daros las gracias a todos por vuestro increíble apoyo, en especial a mis colegas de BBC Sport, por su extraordinaria muestra de solidaridad. El fútbol es un juego de equipo, pero su apoyo ha sido abrumador", escribió este lunes Lineker en las redes sociales. Con la reincorporación del presentador, todo debería volver a la normalidad el sábado para el programa. El canal revisará sus directrices sobre el uso de las redes sociales. A cambio, el presentador tendrá que ser más cuidadoso con sus tuits. Pero según su hijo, George Lineker, que respondió a una entrevista, su padre nunca se disculpará por su tuit.