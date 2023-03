Liberan al periodista francés Olivier Dubois, secuestrado en Malí en 2021

El periodista francés Olivier Dubois llegó libre al aeropuerto de Niamey este lunes, casi dos años después de haber sido secuestrado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM) en Malí, según informó la AFP. Al bajar del avión, Olivier Dubois apareció sonriente y visiblemente emocionado, vestido con una camisa blanca abierta y un pantalón beige. Se prevé que llegue a Francia esta noche. En sus primeras declaraciones, Olivier Dubois agradeció a Níger y Francia y también a RFI que le permitió, dice, seguir teniendo contacto con su familia. Era el último periodista francés secuestrado en el mundo, corresponsal para los periódicos Libération, du Pointet Jeune Afriqueen Malí,fue secuestrado el 8 de abril de 2021 en Gao, cuando iba a entrevistar a un jefe yihadista. Su calvario durado setecientos once días.Dubois anunció su propio secuestro en un vídeo de 21 segundos filmado en una tienda de campaña. Sentado en el suelo, afirmaba que había sido secuestrado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), el vídeo fue difundido el 3 de mayo de 2021.Desde entonces, el grupo había dado muy pocas pruebas de vida a la familia del periodista. El grupo envió un segundo video que fue difundido el 13 de marzo de 2022 y el tercero a principios de año. Tras esta última prueba de vida, el equipo encargado del caso en el gobierno francés dijo que se trataba de “una señal muy alentadora”.“Para su familia, sus amigos, sus allegados y sus colegas de Libération, el alivio es inmenso. Es proporcional a la larga y angustiosa espera que ha corroído a todos los que han trabajado por su liberación”, escribió el diario Libération para el que trabaja el periodista liberado.Olivier Dubois fue secuestrado en Malí pero ha reaparecido libre en Niamey, Níger. Para el diario Libération, no hay duda de que el gobierno de Níger ha participado, “al menos en la logística para organizar la exfiltración del reportero”.Tras su salida de Malí, el ejército francés se ha reposicionado en este país vecino que también se enfrenta a una insurrección islamista armada. “El presidente Mohamed Bazoum es un excelente conocedor de las dinámicas y los actores del norte de Malí, geográficamente más cercano a Niamey que a Bamako”, explica el diario.Está previsto que el ex rehén llegue a Francia esta noche, al aeropuerto de Villacoublay.