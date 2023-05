Las partes en conflicto en Sudán se reúnen en Arabia Saudita

Representantes de los dos generales enfrentados por el poder en Sudán se reúnen el sábado en Yeda, señalaron Arabia Saudita y Estados Unidos, abriendo la puerta a una tregua para un conflicto que ya ha dejado cientos de muertos.

Washington y Riad se felicitan por el "inicio del diálogo prenegociación" en esta ciudad saudita entre los representantes del ejército del general Abdel Fatah al Burhan y los de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general Mohamed Hamdan Daglo. "El reino de Arabia Saudita y Estados Unidos instan a ambas partes a tomar en consideración los intereses de la nación sudanesa y su pueblo y a participar activamente en las conversaciones para lograr un alto el fuego y poner fin al conflicto", dijeron en un comunicado conjunto. Esto no impidió que los habitantes de la capital Jartum se volvieran a despertar el sábado por el ruido de explosiones y bombardeos, como cada mañana desde el 15 de abril. Los 21 días de combates entre los dos generales, aliados en el golpe militar de 2021 que apartó a los civiles del poder, han dejado 700 muertos, 5.000 heridos, 335.000 desplazados y 115.000 refugiados. Ambas partes acordaron múltiples treguas y extensiones desde el estallido de la violencia, pero ninguna se ha respetado hasta ahora. El encuentro en Yeda debe servir para "discutir detalles de la tregua", dijo el ejército. No se abordarán cuestiones políticas. El ejército confirmó el envío de negociadores. Los paramilitares estarán representadas por allegados de Daglo y su poderoso hermano Abderrahim, que financia las FAR con sus minas de oro, según responsables sudaneses. - El hambre acecha - El emisario de la ONU en Sudán, Volker Perthes, explicó que ambas partes dicen estar "preparadas para iniciar discusiones técnicas" sobre las modalidades de un alto el fuego. Según Perthes, una verdadera tregua es indispensable para volver a las negociaciones políticas sobre la transición democrática del país iniciadas en 2019 tras la caída del dictador Omar al Bashir y truncadas con el golpe de 2021. Más allá de las víctimas directas, esta nueva guerra está haciendo avanzar el hambre, que ya afectaba a uno de cada tres de los 45 millones de sudaneses. La ONU asegura que entre 2 y 2,5 millones de personas más podrían sufrir malnutrición aguda si continúa el conflicto. Los sudaneses viven atrincherados en sus casas, por miedo a las balas perdidas, y en gran parte sin red telefónica después de que el operador MTN anunció la suspensión de sus servicios porque no puede alimentar sus generadores. A pesar de la "catástrofe" que denuncian las organizaciones humanitarias, la comunidad internacional no reacciona de forma coordinada, con una reunión el domingo entre ministros de la Liga Árabe que se solapa con los esfuerzos saudito-estadounisenses, y discusiones de la Unión Africana y del IGAD, la organización regional de África del Este. Los servicios de inteligencia estadounidenses prevén que el conflicto se "prolongará" porque "ambos bandos piensan que pueden ganarlo militarmente y tienen pocas razones para acudir a las negociaciones". - Éxodo - La ONU alerta que el éxodo puede llegar a 860.000 personas en los próximos meses, tanto sudaneses como sursudaneses que se habían refugiado en el país vecino, y reclama alrededor de 450 millones de dólares para ayudar al país, uno de los más pobres del mundo. En la frontera norte, Afdal Abdel Rahim espera para poder pasar a Egipto. "Cuando la guerra comenzó, con bombardeos y ataques aéreos, dejamos nuestras casas y huimos a Wadi Halfa", explica a la AFP desde el último municipio sudanés antes de pasar al vecino septentrional, donde se congregaron miles de sudaneses. En Darfur, en la frontera oeste con Chad, los civiles fueron armados para participar en los enfrentamientos entre militares, paramilitares y combatientes rebeldes y tribales, según la ONU. La oenegé Consejo Noruego para los Refugiados informó de "al menos 191 muertos, decenas de inmuebles incendiados y miles de desplazados" en esta región devastada en los años 2000 por un conflicto que dejó alrededor de 300.000 muertos, según la ONU. Los generales Burhan y Daglo protagonizaron un golpe de Estado en 2021 para expulsar a los civiles con los que compartían el poder tras la caída de Al Bashir. Pero sus diferentes puntos de vista sobre cómo se debía integrar a las FAR en el ejército acabaron en un enfrentamiento.