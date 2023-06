Las orcas del clan Gladis vuelven a atacar barcos en el estrecho de Gibraltar

Estos ataques o “interacciones” como algunos ambientalistas prefieren llamarlos, tienen atónitos a las autoridades españolas y a los científicos. Desde hace tres años, en el estrecho de Gibraltar, tanto en Cádiz (España) como en Tánger, (Marruecos), un grupo de orcas arremete contra veleros, en lo que va de 2023 ha habido 28 “interacciones”. El estrecho de Gibraltar es un lugar de predilección para las orcas en primavera ya que por ahí transitan una de sus presas favoritas, los atunes rojos que van del Atlántico al Mediterráneo para desovar en aguas más templadas.Y es en ese punto entre el continente europeo y el africano, que un clan de Orcas, descendientes de la matriarca Gladis, atacan en grupo a los veleros. Según la organización de rescate en mar española Salvamento Marítimo, entre 2020 y 2022 se registraron 500 “interacciones” entre orcas y barcos,Así prefieren llamar a esos encuentros los especialistas puesto que no está claro todavía si juegan o atacan, para algunos marineros, no hay duda de que estos animales que pueden pesar entre 3,5 y 6 toneladas actúan con violencia y saben muy bien qué parte del barco atacar."Atacaron directamente al timón: no dieron vueltas al barco, no jugaron, nada... Embistieron a toda velocidad el timón", relató a la agencia de noticias francesa AFP el alemán Friedrich Sommer, describiendo los daños causados por las orcas a su velero "Muffet".“En2020, se observó un nuevo comportamiento, denominado disruptivo, cuandoalgunos juvenilescomenzaron ainteractuarprincipalmente conveleros. Sin embargo, también hubo algunoscasos de interacción con embarcaciones de pescay neumáticas. Se informó que las orcastocaron, empujaron e incluso giraronlas embarcaciones, lo que en algunos casos resultó condaños en los timones”, explican desde el Grupo de Trabajo de la Orca Atlántica (GTOA) que monitorea las poblaciones de orcas."No hay evidencia de intención agresiva"De momento, el GTOA considera que “no hay evidencia de intención agresiva en su comportamiento. No se puede acusar a las orcas de vivir en su propio entorno, donde somos los intrusos”. Aunque reconocen que las orcas “no confunden el timón con nada, saben qué es, cómo se mueve y qué efecto tiene al tocarlo”.Este fenómeno de interacción entre las orcas y los veleros, la mayoría de los que se han visto implicados son veleros monocasco de menos de 15 metros de eslora, es bastante reciente por lo que todavía no se ha establecido una causa, pero ha alimentado todo tipo de leyendas.Se conoce que hay un grupo de 15 orcas emparentadas e identificadas que han interactuado con barcos, la matriarca de este grupo es la famosa Gladis Lamari.En sus ataques se percibe "furia"La presidenta de la organización medioambientalista Agrupación Voluntarios de Trafalgar, María Dolores Iglesias, cree que Gladis murió y que a ella y sus descendientes les mueve el resentimiento. Iglesias sostiene que hay "una orca que es nieta de Gladis", en cuyos ataques se percibe "furia", según informa la agencia AFP.En cualquier caso, la fuerza de estos cetáceos llevó al hundimiento hace unas semanas de un velero cuyo mástil aún se puede apreciar desde las playas de Barbate (Cádiz).El Gobierno español anunció un plan para vigilar a las orcas por satélite para mitigar sus ataques a embarcaciones. El objetivo es identificar su ubicación y elaborar un mapa semanal para conocer sus desplazamientos. (con AFP).