Después de que Rusia lanzara la invasión a gran escala contra Ucrania hace dos años, miles de mujeres pusieron en pausa sus carreras y se lanzaron a ayudar. Nuestra corresponsal en Ucrania, Catalina Gómez, entrevistó a varias de ellas.

Uno de nuestros equipos acompañó a una misión de PMDSH, una organización civil que apoya a los militares en la evacuación de heridos del frente de batalla y que está conformado principalmente por especialistas de la salud que arriesgan su vida para salvarle la vida a quienes las defienden.

La mesa de la cocina es el lugar de encuentro de las doctoras y enfermeras que trabajan como voluntarias en el Primer Hospital Móvil de Voluntarios Pirogov, una organización civil que se dedica a evacuar a heridos del frente de batalla. Entre ellos se encuentra Svetlana Druzenko, quien coordina los equipos.

"Cuando la guerra empezó, Lo que más miedo me daba era el cautiverio. Pensaba en ello todo el tiempo. Ahora, esa preocupación ha pasado a un segundo plano. Ahora tengo más miedo de perder a alguien de mi equipo. Temo las futuras víctimas", explica.

La vida de Svetlana, como la de millones de ucranianos, cambió en 2014, después de que los separatistas prorrusos avanzaran en el este del país. Ella abandonó su carrera como editora, estudió medicina y dedicó su tiempo a esta organización

"¿Cómo me ha cambiado la guerra personalmente? Creo que me ha cambiado mucho. Creo que… por extraño que parezca, me he vuelto más persistente, más responsable, incluso más de lo que ya era, porque mucha gente depende de mí".

Como ella… cada una de las mujeres que hacen parte de la misión ha puesto en pausa su vida para dar apoyo en el frente…

En el caso de Maryana Bondarchuk , anestesióloga de Kyiv, que ha decidido no regresar a la vida civil hasta que acabe la guerra. Ella cuenta que en días fríos y de nieve como hoy la evacuación desde el frente es mucho más complicada. Su misión es estabilizar a los heridos para que lleguen con vida al hospital.

"El periodo más difícil fue hace un año, en Bajmut. Un día éramos 30 y admitimos a 254 pacientes. En un momento tuve que tomar un respiro. Salí a la puerta del hospital y en la calle todo estaba cubierto de sangre", dice.

Todas las médicas ucranianas que entrevistamos coinciden en que los seres humanos se acostumbran a vivir en cualquier condición, pero que nunca salen siendo los mismos después de una guerra.