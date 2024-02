Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/02/2024 · 07:49 AM

Según los informes recibidos por las Naciones Unidas, mujeres y niñas palestinas han sido ejecutadas arbitrariamente en Gaza, a menudo con miembros de su familia, incluidos sus hijos. Los expertos expresaron su profunda preocupación por la detención arbitraria de cientos de mujeres y niñas palestinas, entre ellas defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadoras humanitarias, en Gaza y Cisjordania desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre, tras los mortíferos ataques terroristas de Hamás en Israel. Entrevista con Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados.

Por Clea Broadhurst

RFI: ¿Puede contarnos un poco sobre lo que está sucediendo en Gaza en este momento para estas mujeres jóvenes?

Francesca Albanese: La situación es muy violenta, desde todos los puntos de vista. A raíz del informe que entregamos al Gobierno israelí, pedimos una investigación inmediata, porque recibimos denuncias directas o indirectas, es decir, también a través de abogados que trabajan en el campo de los derechos humanos en Palestina, sobre torturas, amenazas sexuales, violaciones. No puedo entrar en detalles, porque estas personas se arriesgaron al hablar. No es fácil, ni para los que están en Gaza ni para los que siguen detenidos.

Les invito a leer el llamado urgente dirigido a nosotros y a la relatora especial sobre la prevención de la tortura. El informe, presentado por organizaciones israelíes, abarca la tortura y los malos tratos infligidos a prisioneros palestinos desde el 7 de octubre. Es horrible lo que está pasando y nosotros, al igual que estas organizaciones, sentimos que esta es una situación sistémica de violencia y hostigamiento contra los reclusos. Incluso antes del 7 de octubre, esto era bastante preocupante. Ahora está alcanzando proporciones inquietantes.

RFI: Su informe habla del trato degradante de cientos de mujeres jóvenes, ya sea en Gaza o en Cisjordania…

Francesca Albanese: Antes del 7 de octubre ya había una fuerte deshumanización de los palestinos. Pero desde el 7 de octubre, el Ejército israelí ha abandonado toda forma de restricción. Cientos de mujeres fueron capturadas en Gaza entre los 3.000 prisioneros que fueron tomados, especialmente cuando el Ejército israelí entró al norte de Gaza. Porque consideran terroristas a todos los que no obedecieron la orden de evacuación forzosa… Entre las mujeres que fueron arrestadas o quedaron varadas había médicas, enfermeras, periodistas, y nadie se salvó realmente. Fueron sometidas a registros corporales por soldados, hombres. Esto no es normal. Pudo haber sucedido antes, pero era la excepción, no la regla.

Hay casos en los que las mujeres han sido obligadas a ver ejecutadas sus familias. Cuando fueron arrestadas, fueron fotografiadas, a veces desnudas, en posiciones muy vergonzosas y denigrantes. Hubo muchas quejas, amenazas de violación, "Te vamos a violar a ti, a tus hermanas y a tu madre", etcétera. Pero también hubo violaciones. No es algo que sólo les pasa a las mujeres. También hay situaciones de violación de hombres. La situación es muy grave, hay abusos enormes. Por eso necesitamos una investigación. Se encuentran en centros en los que es muy difícil entrar. Y todo esto no es un desastre natural, es la decisión del Ejército y el Gobierno israelíes.

RFI: Solicita una investigación. ¿Puede decirnos por qué y quién podría llevar a cabo estas investigaciones?

Francesca Albanese: Hay una comisión independiente que se supone que investiga lo que está sucediendo en el territorio ocupado e Israel, tienen un mandato mucho más amplio que yo, por ejemplo. Estaría más que dispuesta a llevar a cabo una investigación de este tipo, pero, como saben, tengo prohibido entrar en el territorio palestino ocupado. Este es también el caso de los centros de detención en Israel. Debe garantizarse que el CICR entre en todos los centros de detención y que se respeten los derechos de los palestinos.

Desde el 7 de octubre, se ha producido una escalada de las violaciones significativas que ya estaban plagando el sistema de detención. El segundo informe que presenté a las Naciones Unidas fue sobre la detención, y ya había una realidad catastrófica desde el punto de vista de los derechos humanos. Y también reveló la responsabilidad de los crímenes de guerra, la forma en que los palestinos fueron tratados en prisión. Hoy en día, la situación está realmente fuera de control.

RFI: ¿Cómo evolucionarán las condiciones de vida en Gaza en el futuro?

Francesca Albanese: Los palestinos de Gaza están realmente reducidos a una condición inhumana sin precedentes. Unos 30.000 palestinos en Gaza ya han sido asesinados. Casi 13.000 de ellos son niños y el 70% de las víctimas son mujeres y niños. Alrededor del 80% de la infraestructura civil de Gaza, que ya no existe o ya no funciona, ha sido destruida. Es por eso que incluso la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se ha pronunciado sobre la posibilidad de genocidio.

Lo que Israel ha estado haciendo durante los últimos cinco meses tiene toda la apariencia de una conducta genocida, dirigida a eliminar a los palestinos de Gaza. Eso es lo que dijeron, eso es lo que están haciendo. Incluso si dicen que su objetivo es derrocar a Hamás, el problema es que Israel considera a toda la población de Gaza como su cómplice. Es una situación muy violenta. En mi opinión, ya hemos pasado el punto de no retorno, pero hay que bloquear a Israel. Por supuesto, las hostilidades deben detenerse, pero esto no va a suceder con palabras de condena de los Estados occidentales, este es el momento de tomar medidas concretas para detenerlas. El riesgo es que expulsen a los palestinos de Gaza hacia Egipto y a los palestinos de Cisjordania, poco a poco, como lo han estado haciendo durante los últimos 57 años. Y más.