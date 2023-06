Las alianzas tipo OTAN en Asia-Pacífico podrían desatar conflictos, advierte China

El ministro de defensa chino Li Shangfu advirtió también sobre el surgimiento de una ‘mentalidad de guerra fría’ en la región Asia-Pacífico. El Pentágono denunció este domingo actividades ‘cada vez más arriesgadas y coercitivas’ del ejército chino en esa zona. Con nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde.

Los ministros de Defensa de China y Estados Unidos que participaron en la cumbre de seguridad Shangri-La en Singapur este sábado se dijeron muy poco, pues Pekín rehusó que Li Shangfu sostuviera un encuentro oficial con Lloyd Austin. "Los dos hombres se estrecharon la mano y tuvieron un breve intercambio", nos dice desde Pekín el corresponsal de RFI, Stéphane Lagarde.El ministro de Defensa chino advirtió que el establecimiento de alianzas militares "tipo OTAN" en la región Asia-Pacífico puede desencadenar una "vorágine" de conflictos. Las declaraciones del ministro Li Shangfu ocurren un día después de que buques militares de China y Estados Unidos maniobraran peligrosamente cerca en el estrecho de Taiwán, un suceso que provocó el enfado de ambas potencias.El Ministro de Defensa chino volvió a insistir en los principales temas de la retórica de Pekín contra Estados Unidos, afirma Lagarde. "Algunos países quieren imponer sus reglas a los demás”, dijo el general Li. "Practican un doble rasero y sólo sirven a sus propios intereses", al tiempo que interfieren en los "asuntos internos de otros países", denunció en la Conferencia de Defensa y Seguridad Asia-Pacífico.A estas críticas apenas veladas se une la denuncia de un orden internacional que, según Pekín, vuelve a estar al servicio de los intereses de un puñado de países. Un estribillo del que se han hecho eco esta semana académicos chinos como Lei Xiaolu, profesor asociado del Instituto Chino de Estudios de Fronteras y Océanos (CIBOS) de la Universidad de Wuhan y vicedirector del SCSPI, según el cual Estados Unidos "no respeta el derecho internacional", en particular en lo que se refiere al derecho de navegación."Vemos cómo algunos países de fuera de la región ejercen una hegemonía sobre la navegación en nombre de la libertad de navegación (...) Cada día, veo muchas informaciones sobre barcos y aviones de combate extranjeros que llegan a zonas cercanas a nuestro territorio. No están aquí para un paso inocente", declaró Li Shangfu.El principio de una sola ChinaLi Shangfu reiteró la postura de Pekín sobre Taiwán, afirmando que la isla era "el núcleo de los intereses fundamentales de China", y seguía siendo una cuestión interna de China, vedada a gobiernos extranjeros. "Taiwán es el Taiwán de China, y cómo resolver la cuestión de Taiwán es un asunto que deben decidir los chinos", afirmó el general chino. El principio de Pekín de una sola China -que sólo hay una China y que Taiwán le pertenece- se ha convertido en una "norma básica universalmente reconocida que rige las relaciones internacionales".En medio de estas tensiones, se han registrado algunas señales de lo que parece ser una mejora del diálogo entre ambos países. El sábado, Austin defendió que el diálogo en materia de defensa entre ambas potencias es "esencial" para reducir los riesgos de conflicto. Y el director de la CIA, William Burns, realizó un viaje secreto a China el mes pasado, según anunció el viernes un responsable estadounidense. En los próximos días, el subsecretario de Estado para el sudeste asiático, Daniel Kritenbrink, visitará también el gigante asiático.