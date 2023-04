La UE vota a favor de prohibir la importación de productos deforestados

Para los partidarios de esta ley, que se aprobará el miércoles 19 de abril en el Parlamento de Estrasburgo, será la garantía de que ningún producto consumido en Europa habrá contribuido a la destrucción de bosques en Asia, África o América. Con el enviado especial de RFI a Estrasburgo, Daniel VallotA partir de ahora, ya no será posible importar a Europa productos que resulten de la deforestación. Al menos esa es la ambición de los partidarios de esta nueva legislación, presentada como una primicia mundial. Entre los productos afectados figuran el café, el cacao, el aceite de palma y la soja, pero también el caucho, el carbón vegetal y el papel.Cómo conseguirlo: mediante controles en las fronteras de la UE, como explica Pascal Canfin, eurodiputado renovador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Estrasburgo. “Cuando importes, por ejemplo, café o chocolate a la Unión Europea, tendrás que demostrar que no procede de hectáreas que hayan sido deforestadas recientemente", dice. ¿Cómo? “Pues a través del GPS, las coordenadas por satélite. Los aduaneros europeos comprobarán, mirando las fotos por satélite de las coordenadas que se han proporcionado, si había o no un bosque tropical de donde procedía el café o el chocolate. Y así es extremadamente sencillo”, asegura.

Multas

El Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo el pasado diciembre. El texto había sido propuesto en noviembre de 2021 por la Comisión Europea y asumido en líneas generales por los Estados miembros, pero los eurodiputados habían votado a favor de reforzarlo significativamente ampliando la gama de productos afectados.