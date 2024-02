Your browser doesn’t support HTML5 audio

19/02/2024 · 08:28 AM

La Unión Europea aprobó formalmente este lunes el inicio de su misión naval para proteger a embarcaciones mercantes en el mar Rojo de los ataques de los rebeldes de Yemen, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 'La operación solo tendrá un carácter defensivo', precisa desde Bruselas nuestra corresponsal, Esther Herrera.



"Europa va a garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo, actuando en conjunto con nuestros aliados internacionales", afirmó Von der Leyen en un mensaje publicado en la red social X.

Los rebeldes hutíes, que controlan gran parte de Yemen, lanzan desde noviembre una andanada de ataques en una ruta vital para el transporte marítimo mundial.

Esta milicia yemenita, un movimiento afín a Irán, afirma que actúa en solidaridad con los palestinos de Gaza, un territorio gobernado por Hamás asolado por el conflicto entre Israel y el movimiento islamista desde el 7 de octubre.

Un funcionario de la UE aseguró el viernes que la intención del bloque es que la misión — llamada Aspides, que quiere decir escudo en griego — esté operativa en unas "pocas semanas" con el despliegue de al menos cuatro buques. El comandante general de la misión será griego y el oficial principal de control operativo en el mar será italiano, dijo el mismo funcionario.

"No todos los países participan, por ejemplo, España, aunque no se ha opuesto, no formará parte de ella, porque ya comanda otras operaciones como Atalanta, contra la piratería en el Índico", informa desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera.

"La operación solo tendrá un carácter defensivo, a diferencia de la misión de Estados Unidos o Reino Unido que sí atacan posiciones. Su objetivo es escoltar los buques mercantes europeos que navegan por el Mar Rojo, además del Golfo Pérsico u Omán y defenderse en caso de ataques por parte de los rebeldes hutíes", precisa nuestra corresponsal.

Estados Unidos, que encabeza otra coalición naval en el mar Rojo junto al Reino Unido, ha lanzado ataques contra los hutíes en Yemen.

Otro funcionario de la UE dijo que habrá un "contacto continuo" para coordinar acciones con Estados Unidos y otras fuerzas en la región.

Desde noviembre los hutíes han lanzado una treintena de ataques contra buques mercantes que transitaban por el Mar Rojo, lo que ha provocado una enorme presión en las rutas comerciales. Según este grupo insurgente, se trata de una respuesta al conflicto en Oriente Próximo y evitar que los buques se dirijan a Israel, independientemente de que se trate o no de su destinación final.

La zona es especialmente estratégica en que un tercio del comercio mundial deben cruzar el Mar Rojo a través del canal de Suez.