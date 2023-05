La reintegración de Siria a la Liga Árabe es una humillación para el pueblo sirio'

La Liga Árabe ha dado, este domingo 7 de mayo de 2023 un vuelco espectacular, al reintegrar a Siria en su organización. El régimen de Bachar al Asad había sido excluido en 2011. Cabe recordar que, en 2013, durante una cumbre de la Liga Árabe en Doha (Catar), fue la oposición a Asad la que ocupó el escaño de Siria. Hasni Abidi es especialista en el mundo árabe y director del Centro de Estudios e Investigaciones del Mundo Arabe y Mediterráneo (CERMAM). Una entrevista de Sylvie NoëlRFI: ¿Cómo analiza la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de reintegrar a Siria en la Liga Árabe?Hasni Abidi: Se trata de un punto de inflexión en la Liga Árabe. Reintegra, con un fuerte consenso, a un régimen que había expulsado de sus filas mientras que el régimen sirio no cumplía las condiciones para su regreso. Se trata, pues, de una victoria para el régimen sirio y también de un gesto espectacular de los ministros árabes de Asuntos Exteriores.RFI: ¿Por qué se produce hoy este gesto?Hasni Abidi: Lo decisivo ha sido la entrada en liza de la nueva diplomacia voluntarista del príncipe heredero Mohamed bin Salman. Este gesto de Arabia Saudita se vio facilitado por el hecho de que los Emiratos Árabes Unidos ya habían normalizado sus relaciones con Damasco y de que el país anfitrión de la Liga Árabe, Egipto, mantenía relaciones de seguridad con el régimen sirio. Por último, el hecho de que muy pocos Estados tuvieran reservas sobre el regreso de Siria facilitó las cosas a la diplomacia saudita, que realmente quería dejar huella, especialmente al príncipe heredero. Así pues, podemos hablar de presiones sauditas tanto sobre los Estados árabes como sobre la Liga de Estados Árabes a favor de la reintegración de Siria. Arabia Saudita, que organiza una cumbre de países árabes en Yeda el 19 de mayo, quería realmente hacer de esta cumbre el regreso de la familia árabe. Lo ha conseguido.RFI: ¿Con esta reintegración se pasa página de la primavera siria definitivamente?Hasni Abidi:Es una humillación en primer lugar para el pueblo sirio, porque hay que recordar que las condiciones de la Liga Árabe eran claras. Ningún retorno sin una transición política de acuerdo con las decisiones del Consejo de Seguridad y, por supuesto, de acuerdo con todas las reuniones entre los Estados árabes, los amigos de Siria con la comunidad internacional. Es la reintegración de un régimen sirio que no ha renunciado a las condiciones de su retorno, a la relación con la oposición, a la cuestión de los derechos humanos, a la cuestión de las demás minorías, especialmente los kurdos. Es una victoria del régimen, pero sobre todo una victoria de sus patrocinadores, Rusia e Irán, que han permitido al régimen resistir a la oposición y resistir mejor a la presión árabe desde su suspensión de la Liga.RFI: ¿Fue el terremoto de febrero de 2023 una herramienta de acercamiento para Siria?Hasni Abidi: De hecho, Siria se benefició de este terremoto, de lo que se denomina "diplomacia de catástrofes". Este seísmo incitó a varios Estados, como Argelia, los países del Golfo, a organizar un puente aéreo, incluso Arabia Saudita, que acoge una plataforma de la oposición. Todos los países árabes, excepto Líbano, Irak y Argelia, que rehúyen a la oposición, apoyan a la oposición y, evidentemente, esta diplomacia de catástrofe tras el terremoto de Turquía y Siria ha facilitado los contactos. El segundo elemento son las cuestiones de seguridad. Nunca, en cualquier caso, las relaciones entre Damasco y los países del Golfo han sido tan buenas en el frente de la seguridad. La cuestión del captagon (droga producid y consumida en Oriente Medio) y el narcotráfico también ha sido un elemento esencial con Jordania y Arabia Saudita. Pero es cierto que el régimen sirio ha aprovechado el terremoto para reanudar las relaciones con todos los Estados árabes.RFI: ¿Es esta reintegración de Siria a la familia árabe un paso hacia un retorno pleno a la comunidad internacional?Hasni Abidi: El regreso de Siria a la familia árabe y a la Liga Árabe animará sin duda a otros Estados que esperaban esta decisión para volver a relacionarse con el régimen sirio. Hay Estados europeos que ya han iniciado conversaciones con el régimen sirio porque, para ellos, la reintegración de Bachar al Asad es una conclusión inevitable. No pueden ser más monárquicos que el rey, no pueden pedir indefinidamente la salida de Bachar al Asad, el establecimiento de condiciones políticas, incluidas las relaciones con la oposición, para reanudar y normalizar su relación con el régimen sirio. Creo que Siria desarrollará ahora una diplomacia ofensiva hacia los Estados europeos porque necesita a Europa para su proyecto de reconstrucción y a las monarquías del Golfo para relanzar su economía, que se encuentra en un estado caótico. Esto explica probablemente el afán de Assad por renovar los lazos con los Estados del Golfo.RFI: Para Damasco, ¿normalización y reconstrucción están de algún modo ligadas?Hasni Abidi: La reconstrucción del país es una prioridad para el régimen sirio, que atraviesa dificultades económicas. Durante mucho tiempo, Europa, pero también Estados Unidos, han condicionado su apoyo económico al progreso de la transición política. Desgraciadamente, el régimen sirio no ha cumplido esta condición. Tras la normalización con los Estados árabes, a los países occidentales les resulta difícil mantener la exigencia de transición a cambio de reconstrucción económica. Si el régimen sirio muestra cierta voluntad, Europa se ofrecerá pronto a cofinanciar proyectos de reconstrucción en Siria.