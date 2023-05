La primera ministra francesa intenta prohibir un libro sobre su vida

‘La Secrète’ es una biografía de Elisabeth Borne escrita por la periodista Bérangère Bonte y publicada el pasado 4 de mayo. En este libro, fruto de una investigación de un año con decenas de entrevistas, la autora explica detalles sobre su vida privada, el suicidio de su padre y su orientación sexual. Borne pidió a la justicia que retirara varios pasajes de la publicación. En el libro, la autora habla sobre el suicidio del padre de la primera ministra, superviviente de Auschwitz, cuando ella sólo tenía 11 años, o el ataque epiléptico que sufrió el día del nacimiento de la mujer que se convertiría en jefa del gobierno francés.Cuando llegó a Matignon como primera ministra en junio de 2022, comenzó a correr un rumor sobre su supuesta homosexualidad, algo que ella desmintió en la revista Têtu, una publicación muy identificada con la comunidad LGBT.En esa entrevista no sólo niega ser lesbiana, sino que además añade que tiene un compañero con el que es pareja de hecho. Unas palabras que llevan a Bérengère Bonte, en plena escritura de la biografía, a indagar un poco más sobre el misterioso compañero. La pista la encontrará en una foto publicada por otra revista, Closer. En ella aparece un hombre que responde a las iniciales J.C. y que es presentado como “su gran amor”.Después de investigar, la periodista identifica al hombre con Patrice Obert, de un perfil muy político. "Fue presidente de una asociación llamada 'Les Poissons Roses', que apoyaba la "Manifestación para todos" (contraria al matrimonio homosexual), y ella le contrató en la RATP (empresa de transporte público de París) cuando llegó a su presidencia en 2015".Unas informaciones, según dijo a la radio RTL la periodista que “plantean interrogantes”, sobre todo por el hecho de que el hombre en cuestión en su blog dice que es pareja de hecho, pero con otra mujer y no con Elisabeth Borne. La autora que se entrevistó con la primera ministra en dos ocasiones mientras escribía el libro pidió una tercera cita para hablar sobre esta cuestión, sin embargo, no obtuvo respuesta.Borne pide la supresión, "en cualquier nueva edición o reimpresión", de numerosos pasajes de esta biografía, lo que vaciaría el libro de gran parte de su sustancia, bajo multa de 1.000 euros por violación constatada.Los ejemplares actualmente a la venta pueden permanecer tal cual y no tienen por qué ser retirados, declaró a la AFP la abogada de Borne, Emilie Sudre. La jefa del gobierno reclama un euro por daños y perjuicios y 5.000 euros en concepto de costas judiciales.Enumera los pasajes "que hacen referencia a su salud y a su orientación sexual", así como "los que se refieren a su vida familiar, ya que esta información no puede incluirse en el ámbito de una legítima libertad de información del público". La editorial l’Archipiel defiende a la autora.