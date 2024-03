Your browser doesn’t support HTML5 audio

18/03/2024 · 06:07 AM

Una "farsa" electoral es como el Washington Post y El País de Madrid describen las elecciones presidenciales rusas que, una vez más, han llevado a Vladimir Putin al poder.

“Ayer, Putin prolongó su reinado en Rusia hasta 2030″, afirma el New York Times. “Aprovechó unas elecciones presidenciales sin competencia real, organizadas con mucha publicidad, para mostrar un apoyo público masivo a su dominio interno y a su invasión de Ucrania".

Es cierto, señala el diario neoyorquino, que "algunos rusos intentaron ayer demostrar su oposición a estas elecciones antidemocráticas formando largas colas ante los colegios electorales a una hora predeterminada: el mediodía. Al mismo tiempo, Ucrania intentó participar en las elecciones a su manera, enviando drones explosivos a Moscú y otros objetivos. Pero el Kremlin hizo caso omiso de estas dificultades y por la noche publicó el resultado del 87% de los votos, una puntuación aún más alta que en las cuatro elecciones anteriores en las que había participado Putin".

Violencia de Estado

The Guardian de Londres añadió: "Esta burla de elecciones será recordada por la forma cínica y metódica en que Putin y sus compinches robaron el derecho del pueblo a elegir libremente al líder de Rusia. Será recordada por las amenazas de guerra nuclear. Será recordada por la cruda brutalidad del putismo, simbolizada para siempre por el ataque a martillazos de la semana pasada en Lituania contra el opositor Leonid Volkov, estrecho colaborador de Navalny. Al final, es la violencia, no los votos, lo que mantiene a Putin en el poder. Pero no puede mantenerlo indefinidamente. Los oprimidos de Rusia deben mirar a su historia y mantener la fe".

Mientras tanto, modera Die Welt en Berlín, "es muy probable que el hombre que ahora tiene 71 años permanezca en el cargo al menos hasta 2036. Entonces podrá aspirar a un récord, el reinado más largo de un jefe de Estado ruso, por delante de Stalin. Para Rusia, esto significará un endurecimiento de facto de su dictadura en los próximos años, y para Ucrania y Occidente, significará una guerra continua a la que Putin no querrá poner fin a corto plazo".

Putin: "encadenado al sistema totalitario

"¿Es Putin más fuerte que nunca, más frágil que nunca?", se hace eco en Le Figaro en París. "El éxito simbólico del ‘voto del mediodía’, hábil protesta sugerida por Navalny antes de su muerte, para atascar el sistema con el pretexto de cumplirlo, no ha hecho más que arañar la superficie del plebiscito. La muerte de unos 300.000 jóvenes rusos en el frente de Ucrania, según las estimaciones, y el alistamiento de otros 300.000 en los últimos seis meses, son, en el mejor de los casos, una fuente de insatisfacción pasiva. La economía de guerra no está creando el caos social”.

Prosigue Le Figaro: “Nada parece preocupar a este “hombre con el alma muerta", como lo describió el escritor ruso Maxim Ossipov. “Excepto quizás, el vacío corrosivo que ha creado a su alrededor. Vladimir Putin se encuentra tan solo que el miedo de su pueblo tiene que competir con el placer de su poder. El poder aísla, pero el poder autoritario aprisiona. Encadenado al sistema totalitario que ha instaurado y a la guerra que ha lanzado, al intocable líder del Kremlin no le queda más remedio que huir hacia adelante. Con la esperanza de vencer a la misma fuerza que hizo a Alexei Navalny tan libre en su gulag siberiano".

¿Presionará el botón?

Por último, la pregunta clave planteada por The Times en Londres: "¿Utilizará Putin armas nucleares? Nada más ser reelegido, el amo del Kremlin declaró anoche que Rusia, “fortalecida por su victoria, no se dejará intimidar".

Para el diario británico, "aunque es difícil adivinar las intenciones de Putin, su morbosa fascinación por el poder destructivo masivo significa que no se puede descartar el escenario de pesadilla de un conflicto nuclear". Hace seis años, tras ganar su cuarto mandato, Putin declaró que, en caso de guerra nuclear, "nosotros iremos al cielo como mártires, y ellos caerán muertos. Ni siquiera tendrán tiempo de arrepentirse". Al entrar en su quinto mandato, debemos esperar, concluye The Times, que Putin no tenga prisa por ir al más allá".