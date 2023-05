La polémica por la candidatura de ex miembros de ETA acapara la campaña electoral

La derecha española no duda en agitar el fantasma de la organización separatista ETA para cuestionar el comportamiento del gobernante partido socialista en un tema tan sensible como el terrorismo. Con el corresponsal en Madrid de RFI, Luis MéndezEn esta ocasión, la polémica surgió por la decisión del partido vasco independentista Bildu de incluir en sus listas electorales a 44 condenados por sus vínculos con el entorno de ETA, entre ellos siete detenidos relacionados con atentados terroristas, lo que generó la protesta de las asociaciones de víctimas.Bildu apoya en el parlamento muchas de las iniciativas de los socialistas, por lo que la derecha ha aprovechado para recriminar al presidente Sánchez sus alianzas con este partido vasco al que los conservadores consideran heredero de ETA y cómplice del terrorismo, hasta el punto de que ciertos sectores del derechista Partido Popular han pedido su ilegalización.El propio Sánchez reconoció que Bildu se había equivocado. Finalmente, los siete candidatos más controvertidos renunciaron a concurrir a las elecciones municipales vascas, pero el suceso ha empañado la campaña luego de que la derecha española se encargara de ventilar la polémica intentando obtener réditos electorales.La justicia española considera lícitas las candidaturasUn "examen" de sus antecedentes penales no arroja "un supuesto de inegibilidad" de los candidatos ni que se esté cometiendo un hecho "ilícito", estimó en un documento la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una jurisdicción a cargo de los casos de terrorismo.La asociación Dignidad y Justicia hubiera denunciado al partido Bildu, considerado heredero del grupo terrorista ETA, por incluir a 44 ex miembros en sus listas, siete de ellos condenados por delitos de sangre, como asesinato.ETA se disolvió en mayo de 2018 después de haber causado más de 850 muertos.