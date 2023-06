La población de Crimea teme la falta de agua tras la destrucción de la presa de Kajovka

La amenaza de la destrucción de la presa de Nova Kajovka asomaba desde el otoño boreal pasado, antes de que Rusia abandonara la ciudad de Jersón. Desde el martes 6 de junio, Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de ser responsables de su explosión, que provocó inundaciones masivas tanto en las zonas controladas por Kiev como en las que están en manos de las tropas rusas en la región de Jersón. En Crimea, temen quedarse sin agua. Por Anissa El Jabri, enviada especial de RFI a DzhankóiSe trata de una vía vital para la península: el Canal del Norte de Crimea se alimenta de la presa de Nova Kajovka, a orillas del Dniéper. Tras la anexión en 2014, Ucrania cerró las válvulas. Conseguir que el agua volviera a fluir era uno de los objetivos estratégicos de Moscú y fue ampliamente celebrado en los medios rusos.Cuando se lanzó la ofensiva el 24 de febrero de 2022, los paracaidistas rusos tardaron menos de 24 horas en hacerse con el control del suministro de agua. Las imágenes de un soldado en la presa reabriendo las compuertas y los torrentes de agua precipitándose por el canal volvieron a ser noticia en Rusia. En Dzhankói, la ciudad más grande de Crimea, al sur de la región de Jersón, la mitad de la población acudió incluso frente al canal para presenciar el acontecimiento.El martes 6 de junio, pocas horas después del anuncio de la destrucción de la presa, a unos 170 kilómetros al norte, apenas un puñado de habitantes de esta ciudad de guarnición se tomaba un descanso en esta ruta vital o iba a pescar.

"Hace dos años, en esta época del año, ya estaba todo abrasado por el sol"

No quiere hablar. Vladimir Ivanovitch Alexeienko fue el único que se expresó, al pasar por una calle bordeada de enormes jardines rebosantes de frutas y verduras: "Hace dos años, en esta época del año, cuando el canal aún no había vuelto a fluir, ya estaba todo quemado por el sol, ya estaba todo marrón", dice el jubilado. “Y ahora, ya ve, todo ha vuelto a florecer”, apunta.

“Aquí hay agua subterránea, pero es mineral y salada, así que no se puede beber. Y el agua del canal, bueno, ¡eso es vida! Cuando la tierra bebe agua buena, puede producir, pero si bebe agua mala, es el desierto del Sahara. Claro, ahora nos preocupa quedarnos sin agua otra vez. Tengo fresas, melocotones, peras, manzanos, incluso nueces. Todos necesitan el agua buena del canal. Cuando no había agua, no había cosecha, y este año tenemos una buena cosecha. Mi hijo mayor ya estaba pensando en comprar cerdos y una vaca. Porque ya ve cuánta hierba hay aquí: absolutamente todo está verde. En menos de dos años, todo ha vuelto a florecer. ¿Se imagina la calidad de esta agua? », dice a RFI el jubilado, quien teme no volver a tener agua en Dzhankói.

"Hay agua potable más que suficiente", aseguró por su parte brevemente el líder de Crimea, Sergei Axionov, en su canal de Telegram el martes por la mañana.

Toda la contaminación causada por la explosión de la presa "fluirá hasta aquí"

A la espera de más detalles por parte de las autoridades locales, los 37.000 habitantes de Dzhankói no se han perdido nada de lo sucedido, incluidas las "150 toneladas de aceite de motor" vertidas al río Dniéper tras la destrucción de la presa, según las autoridades ucranianas. Advierten de un riesgo medioambiental.

Los canales locales de Telegram ya expresan su alarma por la contaminación del agua: "Todo se va a derramar aquí", dicen. En una entrevista con la agencia estatal Ria Novosti, un profesor de la Universidad MGU de Moscú también advirtió de la contaminación por metales pesados: "Una auténtica bomba química".