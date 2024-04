Your browser doesn’t support HTML5 audio

03/04/2024

Era el mayor hospital de la Franja de Gaza, hoy es un campo de ruinas. Tras dos semanas de asedio, las fuerzas israelíes se retiraron del complejo hospitalario de Al Shifa, utilizado como base militar por Hamás, según el Estado hebreo. Testigos sobre el terreno hablaron de cientos de cadáveres en descomposición alrededor del hospital. En la ONU reinaba la consternación.

El lunes 1° de abril, tras 18 días de operaciones, las tropas israelíes se retiraron del complejo hospitalario de Al Shifa en Gaza, dejando tras de sí una inmensa destrucción y cadáveres.

El ejército afirmó haber "matado a más de 200 terroristas y detenido a más de 900 personas" y acusó a Hamás de utilizar el hospital como "centro de mando".

La Defensa Civil de Gaza informó de 300 muertos en el hospital y sus alrededores como consecuencia de las operaciones israelíes. El coste humano para los civiles es atroz, dice Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, en declaraciones al corresponsal de RFI en Ginebra, Jérémie Lanche: "Sabemos que al menos 21 pacientes murieron durante el asedio. No había comida, ni agua: tenían que compartir una botella por cada 15 personas. No había aseos. Había pacientes en cuidados intensivos que tenían sondas urinarias, pero no había más bolsas disponibles, así que pueden imaginarse el horror…".

El horror continúa para los otros pocos hospitales que siguen en pie. El hospital Kamal Adwan recibe cada día a unos quince niños desnutridos. Sin alimentos para los bebés y sus madres, la mortalidad infantil se dispara en Gaza. Y será peor ahora que Al Shifa ha desaparecido. Destruir Al Shifa significa arrancar el corazón del sistema sanitario de Gaza", agrega Margaret Harris. “Era un hospital enorme: 750 camas, 25 quirófanos, 30 unidades de cuidados intensivos… Era el lugar al que la gente acudía para recibir una buena atención".

¿Hay que quedarse en Gaza?

Tras la muerte de otros siete cooperantes en un ataque israelí, la pregunta se plantea también a las agencias de la ONU. ¿Deben permanecer en Gaza? ¿O evacuar al personal que ha sido blanco de los ataques, aun cuando sus movimientos hayan sido comunicados al ejército? Desde el comienzo de la guerra, varias ONG presentes en Gaza han declarado que sus empleados o emplazamientos habían sido alcanzados por ataques israelíes.

Debido a la dificultad de hacer llegar ayuda humanitaria por tierra al territorio bajo bloqueo israelí, el primer barco de ayuda humanitaria que llegó a Gaza salió de Chipre a mediados de marzo. Pero un segundo barco, el Jennifer, que se encontraba cerca de la costa de Gaza, dio media vuelta y regresó a su punto de partida con casi 240 toneladas de alimentos sin entregar, tras el ataque que provocó la suspensión de las actividades del World Central Kitchen.

Casi 30.000 personas, en su mayoría civiles, han muerto en las operaciones israelíes, asegura el Ministerio de Sanidad de Hamás.