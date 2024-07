Your browser doesn’t support HTML5 audio

11/07/2024 · 07:05 AM

El ejército israelí anunció este jueves 11 de julio continuar su ofensiva en la Ciudad de Gaza contra integrantes de Hamás que asegura estar “usando como base la sede de la UNRWA”, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Este operativo ha desplazado a 350.000 civiles, según esta agencia de Naciones Unidas. RFI habló con Irene Martínez Sánchez, vocera de UNRWA España.

RFI: Israel asegura que atacó una sede de la UNRWA, ubicada en el barrio de Rimal, donde dice haber descubierto una red de túneles y capturado a numerosos terroristas armados. ¿Qué dice la UNRWA frente a estas acusaciones?

Irene Martínez Sánchez: Nada justifica un ataque sobre instalaciones de Naciones Unidas donde se refugian civiles. Prevalece el principio de distinción con el que los ataques deben dirigirse solo contra combatientes y no contra población civil. Desde UNRWA defendemos la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas, que no deberían ser utilizadas para fines militares por ninguna de las partes. Esto es algo que en los últimos 9 meses no se ha respetado.

De hecho, en los últimos días cuatro escuelas han sido atacadas. El pasado fin de semana, una escuela refugio de UNRWA en la que había 2.000 personas desplazadas sufrió un ataque y hubo decenas de víctimas. La mitad de las instalaciones de UNRWA en Gaza han sido atacadas. Hablamos de 190 y algunas de ellas han sido atacadas varias veces.

Más de 500 personas han sido asesinadas en estos ataques y 1.600 heridas, entre ellas mujeres, niños y niñas. Nuestras instalaciones son inviolables y pedimos investigaciones independientes sobre su uso. Los responsables tienen que rendir cuentas por violar el derecho internacional.

Leer tambiénIsrael anuncia un feroz operativo en Ciudad de Gaza y acusa a Hamás de usar sede de la UNRWA

RFI: ¿Podría hacernos una descripción de esta operación militar israelí en la Ciudad de Gaza y el impacto sobre la población civil?

Irene Martínez Sánchez: La población de Gaza está sufriendo desplazamientos forzosos constantes. Es un número altísimo de población al que se le ordena que se desplace inmediatamente y que no tienen ningún lugar al que literalmente la población está poniendo tiendas en la playa. Las olas del mar llegan a esos plásticos bajo los que intentan sobrevivir. Muchos de ellos se han desplazado 8 o 9 veces. Por ejemplo, tan solo hace una semana, el ejército israelí ordenó el desalojo de una zona de Jan Yunes en la que vivían 250.000 personas.

Cada vez que se ha desplazado la población ha quedado demostrado que no hay lugar seguro en Gaza. Están constantemente atacando las zonas a las que se desplaza la población, esas supuestas zonas seguras, incluso los refugios. Las escuelas de UNRWA han sido destruidas y una de nuestras principales preocupaciones ahora son los artefactos sin detonar que hay por toda la Gaza. Cuando se desplaza la población tan rápido y durante un conflicto activo no hay rutas seguras. La población no tiene sitio donde refugiarse, por lo que están volviendo a edificios destruidos y pueden contener este tipo de artefactos que pueden detonar en cualquier momento.

RFI: Israel asegura en sus comunicados que la población evacuada tendrá acceso a ayuda humanitaria a través de un corredor controlado por su ejército. ¿Obtienen los palestinos forzados a huir ayuda humanitaria como lo garantiza Israel?

Irene Martínez Sánchez: No estamos seguros, pero hasta el momento no ha sido así. Cuando se desplazó a más de un millón de personas de Rafah a principios de mayo, se les desplazó a zonas sin infraestructura básica, sin agua, sin alimentos y sin los requisitos mínimos para poder vivir.

Es difícil imaginar que en estos nuevos desplazamientos la situación vaya a ser diferente. El acceso de la ayuda humanitaria sigue siendo muy limitado y sigue habiendo muchísimos camiones esperando para poder entrar a Rafah con suministros, aunque es cierto que durante el último mes hemos visto un incremento.

Se han superado los 1.000 camiones durante todo el mes. Ese número sigue estando muy por debajo del número necesario de 500 camiones al día. Estamos hablando de más de 1.000 en un mes.

Además, el riesgo de hambruna está cada vez más extendido por toda la Gaza. Cada día estamos escuchando casos de niños que mueren por deshidratación, por desnutrición, mientras Israel continúa bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y utilizando el hambre y la sed como arma de guerra.