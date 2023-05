La ministra del Interior niega haber buscado un trato especial exceso de velocidad

Suella Braverman negó el lunes cualquier irregularidad en la gestión de una multa por exceso de velocidad que la volvió a convertir en blanco de acusaciones de incumplimiento de la ética gubernamental. Con nuestra corresponsal en Londres, Emeline VinEn el Reino Unido, la Ministra del Interior podría estar viviendo sus últimas horas en el cargo. Suella Braverman, que ya ha sido acusada de incumplir el código ministerial, cometió una infracción por exceso de velocidad el año pasado y es acusada de pedir a su personal que le organizara un curso particular, y no colectivo, de recuperación de puntos.Braverman se negó el lunes a confirmar o desmentir las revelaciones del fin de semana según las cuales había solicitado una sesión privada en lugar de un curso colectivo de sensibilización vial. “El verano pasado circulaba con exceso de velocidad", declaró. “Me arrepiento. Pagué la multa, perdí los puntos, pero nunca intenté evitar la sanción. Lo que me importa son las prioridades de los ciudadanos británicos”, aseguró.Si se demuestra, esto supondría una infracción del código ministerial. Sería al menos la segunda de Suella Braverman, que el verano pasado fue despedida del gobierno de Liz Truss por enviar correos electrónicos relacionados con el trabajo a su dirección particular.“Una y otra vez intenta creerse por encima de las normas", fustigó la diputada laborista Yvette Cooper, acusando a Sunak de "debilidad" por haberla vuelto a nombrar en su gobierno tras su dimisión previa.A su regreso de la cumbre del G7 en Japón, el primer ministro Rishi Sunak también compareció en el Parlamento y aseguró a los legisladores que las acusaciones contra Braverman serán examinadas "correctamente" y "con profesionalidad".A pesar de este episodio y de habituales declaraciones chocantes de Suella Braverman, la ministra del Interior sigue siendo una baza para Rishi Sunak, ya que es muy apreciada por el ala derecha del Partido Conservador.