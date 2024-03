Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 25 de marzo, Donald Trump obtuvo la reducción de la fianza que tiene que depositar mientras apela un fallo que amenaza con socavar su imperio inmobiliario. Por otra parte, tendrá que volver al banquillo el próximo 15 de abril.

La Corte de Apelaciones del estado de Nueva York le dio a Donald Trump 10 días para pagar una fianza reducida de 175 millones de dólares que le permitiría apelar la demanda que tiene en Manhattan por haber inflado el valor de sus bienes para adquirir beneficios financieros.

"Respeto enormemente la decisión de la división de apelaciones y depositaré 175 millones de dólares en efectivo, en bonos o en lo que sea necesario, muy rápidamente, dentro de los 10 días", dijo a la prensa.

El expresidente y candidato a su reelección tendrá que pagar de todas formas la fianza total que se había estipulado inicialmente, de unos 450 millones de dólares, aunque sus abogados aleguen que no los tiene porque ningún banco le está prestando sobre los bienes que tiene en Nueva York.

El panel de la Corte de Apelaciones no redujo pues la fianza inicial, sino el monto que Trump necesita pagar para poder apelar la decisión. Y aunque él presente la decisión como un logro, tendrá que pagar todo el monto inicial.

El panel también decidió que bloqueará la orden inicial que le prohibía a Trump acceder a préstamos en bancos en Nueva York por tres años y presidir empresas en la ciudad.

Juicio en abril

El juez de origen colombiano Juan Merchán rechazó las demandas de los abogados de Trump para retrasar el primer juicio penal de la historia de un expresidente al menos 90 días y ordenó que la selección del jurado comience el 15 de abril.

Trump está acusado de falsificar los libros contables de su empresa para encubrir como gastos legales el pago realizado a la actriz Stormy Daniels para silenciar su encuentro sexual de 2006 y que el republicano de 77 años siempre ha negado.

Si bien Trump celebró la decisión del panel de apelaciones de reducir la fianza, tildó el caso que lo sentará en abril en el banquillo de "interferencia electoral" y "caza de brujas". "No sé cómo es posible hacer un juicio en plena campaña electoral. No es justo. No es justo", reaccionó el exmandatario.

Los abogados de Trump han buscado por todos los medios retrasar sus numerosos juicios, a ser posible hasta después de las elecciones presidenciales. Trump también se enfrenta a cargos por intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 y por retener documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.