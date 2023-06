La justicia europea condena a Rusia por el envenenamiento de Navalni

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a Rusia por "la falta de una investigación efectiva" en el envenenamiento del opositor ruso en 2020. Le condena a pagar 42.800 dólares por “daños morales”. Rusia fue expulsada del TEDH cuando invadió Ucrania en 2022, pero el Tribunal puede pronunciarse por hechos ocurridos antes de la fecha de su expulsión. Alexei Navalni fue envenenado en agosto de 2020 con un agente químico neurotóxico que lo dejó en estado de coma, por lo que necesitó asistencia respiratoria, escribe en un comunicado el TEDH.Se sospecha que el envenenamiento se realizó en una taza de té en el aeropuerto de la ciudad rusa de Tomsk, desde donde Navalni debía viajar a Moscú. Durante el vuelo comenzó a sentirse mal y el avión tuvo que aterrizar de emergencia en la ciudad siberiana de Omsk, donde fue hospitalizado.Las pruebas que se le realizaron en Rusia no concluyeron que hubiera en su cuerpo sustancias potentes o tóxicasni estupefacientes, ni sustancias psicotrópicas, ni precursores, en el cuerpo de Navalni o en los objetos analizados.Berlín confirmó la presencia de NovichokSin embargo, tras su traslado a Alemania para ser tratado, el gobierno alemán anunció que la presencia de Novichok era indiscutible, según las pruebas analizadasNovichok es un producto desarrollado en la antigua URSS con fines militares, un agente que también se usó en el intento de asesinato en 2018 del ex agente doble Serguei Skripal y de su hija en la localidad inglesa de Salisbury.Los siete jueces europeos consideran que Moscú tendrían que haber realizado una “investigación efectiva” de las circunstancias del envenenamiento, así lo obliga el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo al derecho a la vida.‘Móvil político’El TEDH no acusa directamente a los servicios secretos rusos de estar detrás del envenenamiento de Alexei Navalni pero destaca que "el desarrollo y la utilización de estas sustancias químicas requiere tiempo, competencias y un nivel de organización que difícilmente podrían haber alcanzado individuos sin vínculos con los poderes públicos".Los magistrados añaden que el opositor ya había sido amenazado y agredido y que el móvil político del envenenamiento tendría que haber sido un elemento esencial de la investigación. “La pesquisa no sólo no abordó el posible vínculo entre los hechos y las actividades públicas del Sr. Navalni, sino que no se planteó seriamente la teoría de que el ataque fue premeditado, a pesar de que ninguno de los exámenes médicos o forenses había detectado una causa natural", argumentan.Navalni espera un nuevo juicio en prisiónEl opositor celebró el domingo su 47 cumpleaños en una cárcel situada a 200 km de Moscú. Asegura estar con ánimo a pesar de las condiciones en las que se encuentra recluido. En breve será juzgado por un nuevo caso de "extremismo", en el que se enfrenta a otros 35 años de cárcel. En 2021 fue condenado a nueve años acusado de fraude. (rfi con AFP).