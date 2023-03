La justicia colombiana investiga al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos

La Fiscalía de Colombia indicó este martes 21 de marzo que está investigando penalmente al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por un presunto lavado de activos, en un escándalo que involucra a un narcotraficante y que ha sacudido al gobierno. Por nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.El fiscal general colombiano Francisco Barbosa aceptó la petición del presidente Gustavo Petro de investigar a su propio hijo Nicolás, ante una pregunta sobre el tema. "Estamos investigando" penalmente a Nicolás Petro y “bienes procedentes de posibles lavados de activos”, dijo Barboza. A comienzos de marzo, un escándalo político tocó a las puertas del Palacio de Nariño. La ex esposa de Nicolás Petro Burgos afirmó en medios de comunicación que éste había recibido dinero de un ex narcotraficante y un cuestionado empresario durante las pasadas elecciones. El gobierno se juega su reputaciónAunque el fin era aportar a la campaña del actual presidente, el hijo compró una propiedad con esos recursos, según Daisurys Vásquez, su ex pareja. El hijo mayor del presidente es una figura política importante en el norte del país. Es diputado por el Pacto Histórico, la coalición de izquierda de Petro. De la investigación anunciada por Barbosa depende la maltrecha reputación del llamado “gobierno del cambio” prometido por el presidente colombiano.