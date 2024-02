Este 24 de febrero se cumplen dos años desde la invasión rusa a Ucrania, y en veinticuatro meses, la guerra ha dejado decenas de miles de civiles y soldados muertos y heridos. Varios miles de soldados también han sido hechos prisioneros. En dos años, 3.315 soldados ucranianos cautivos han podido regresar a su país, según Kiev. Una gota en el océano para las familias que esperan el regreso de sus seres queridos. Es un reportaje de nuestra enviada especial Anastasia Becchio.

Por Anastasia Becchio, desde Ucrania.

Desde que huyó de la Melitopol, ocupada por Rusia, Maria Tchernykina ha alquilado un piso en una residencia de la capital ucraniana. Allí cría a cuatro niños de entre 5 y 11 años, los dos suyos y los otros dos de su hermano Oleh Netchaiev. Oleh fue capturado por los rusos en Mariupol en abril de 2022.

La mujer de Oleh, yace en una habitación contigua, aquejada de un cáncer metastásico, pero Oleh, que era conductor en las fuerzas navales, desconoce el estado de salud de su esposa, pues la enfermedad se descubrió después de que él y otros 250 miembros de su batallón cayeran prisioneros. Hasta la fecha, sólo una veintena de ellos han podido regresar a casa.

"¿Por qué, después de dos años, aún no ha sido canjeado? No lo sé", se lamenta su hermana Maria Tchernykina en su cocina. "Mi hermano es un tipo normal, era conductor. ¿Qué pueden sacar de él? No sé por qué sigue allí. Su mujer no tiene tiempo para esperar. Mi sueño es que mi hermano vuelva mientras ella siga viva."