La incursión de voluntarios anti-rusos es un serio revés para Moscú

Según el corresponsal de RFI en Moscú, Xavier Colas, la incursión de un grupo armado anti-ruso desde Ucrania a la localidad fronteriza rusa de Belgorod ha tomado por sorpresa a las autoridades rusas. Aunque Moscú minimiza el alcance de la operación, sobre todo su alto valor simbólico, ésta pone de presente las debilidades del FSB, los servicios secretos rusos.

Varios ataques con drones alcanzaron este martes la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, donde las fuerzas de seguridad rusas continúan respondiendo a una incursión armada de combatientes procedentes de Ucrania. Los ataques no causaron víctimas, informaron las autoridades locales.El gobernador de esa región rusa ha dicho que varios drones, que vienen procedentes supuestamente de Ucrania, han sido derribados sobre el cielo por armamento ruso, dice el corresponsal de RFI en Moscú, Xavier Colas.Se han compartido imágenes en redes sociales en las que se pueden apreciar viviendas destruidas y algún edificio administrativo. Los principales daños conciernen un puesto fronterizo atacado por esas fuerzas del lado ucraniano, las cuales habrían destruido esa garita en el puesto fronterizo y ocasionado diversos daños a los servicios de seguridad que estaban estacionados en la zona.Sobre la identidad de los combatientes anti-rusos, los cuales se hacen llamar "Legión Libertad para Rusia", Xavier Colas explica que son combatientes rusos que luchan en el lado de Ucrania. La inteligencia militar ucraniana ha identificado a esos combatientes anti-Putin como dos grupos de voluntarios rusos. Para Rusia, en cambio, éstos constituyen grupos de reconocimiento y sabotaje.El Kremlin también afirma que es una estrategia de Kiev para distraer la atención sobre el revés político que supone para Ucrania la pérdida de la localidad de Bajmut. Así lo dijo el portavoz del Kremlin, Dymitri Peskov.Moscú no se lo esperabaEn cualquier caso, "la incursión es un serio revés para Moscú", anota Colas. Esta operación ha tomado por sorpresa a las autoridades rusas que han decretado una alarma antiterrorista. En la región se han restringido los movimientos y las comunicaciones. Un diario citó un estudio según el cual las empresas de la región de Belgorodov están al alcance de la artillería y por eso ahora tienen dificultades para encontrar una aseguradora y mano de obra, porque nadie quiere trabajar ni emprender negocios en una zona rusa tan cercana y tan vulnerable a la guerra.Este martes, las autoridades rusas informaron que habían evacuado a civiles de nueve aldeas fronterizas con Ucrania tras la incursión de un grupo armado procedente de Ucrania, entre otras, Gráivoron, Novostroevka, Gorkovski, Bezymeno, Mokraya Orlovka, Glotovo, Gora Podol, Zamostie y Spodariusheno.Expertos rusos en materia militar y de seguridad se cuestionan el hecho de que haya podido ocurrir esta incursión de voluntarios anti-rusos desde Ucrania. Algunos se preguntan por el estado real en que se encuentran los sistemas de vigilancia de la frontera. Esto es particularmente clave en un país con unas fronteras tan amplias como es el caso de Rusia. En este frente, la responsabilidad recae especialmente en los servicios de inteligencia, en especial el FSB, responsable de prevenir este tipo de asaltos.Rusia no puede fortificarse, pero necesita saber lo que puede suceder al otro lado de la frontera. Y, en este punto, el FSB ha vuelto a fallar, dice el corresponsal de RFI. No es además su primer error, pues el año pasado sostenía que los ucranianos iban a recibir con flores a los soldados rusos tras su invasión de febrero. En realidad, los ucranianos han dado muestra de una gran resistencia al invasor ruso.