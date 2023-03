La historia le pedirá cuentas a Donald Trump afirma el ex vice presidente Mike Pence

Mike Pence, mano derecha y vicepresidente de Estados Unidos con Donald Trump volvió a marcar en forma contundente sus distancias con el polémico ex mandatario republicano. En su discurso durante una cena de gala efectuada el sábado e Gridiron, Washington dijo saber "que la historia le pedirá cuentas a Donald Trump" por su papel en el asalto al Capitolio y el fallido intento de bloquear el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos en 2021. El encuentro de Gridiron que cada año reúne a miles de estadounidenses es un evento ligero, con representaciones musicales, comedias y discursos livianos, jocosos. Pero el sábado el ex vicepresidente Mike Pence sorprendió a los asistentes. Al rememorar los agitados acontecimientos que en enero del 2021 sacudieron Estados Unidos y dieron la vuelta al mundo entero, quien fuera mano derecha y sostén indefectible del presidente Donald Trump, apuntó con toda la fuerza de una acusación contra el mandatario el señalar que Trump "se equivocó", al intentar revertir por la fuerza los resultados de la elección presidencial realizado en noviembre del 2020."Yo no tenía derecho a revertir la elección, y sus declaraciones irresponsables pusieron en peligro a mi familia y a todos esos días en el Capitolio", dijo Pence ante un auditorio sorprendido.Pence se encontraba en el interior del Capitolio el 6 de enero, cuando una turba de seguidores del ex mandatario de ultra derecha se introdujo en el inmueble con objetivo de evitar se ratificará la decisión de las urnas y una mayoría de estadounidenses que votaron por Joe Biden.La negativa de Trump de reconocer su derrota sumada al silencio que guardó durante la mayor parte del tiempo que duró el asalto al Capitolio, sirvieron para que muchos de sus seguidores intentaran localizar al ex presidente "para colgarlo", como vociferaron muchos de los asaltantes. El vice presidente, así como otros representantes del Congreso debieron ser escoltados de urgencia para ser resguardados en un sitio seguro mientras duró el ataque.Las declaraciones de Mike Pence se producen en un contexto en el que el multimillonario Trump ha declarado su intención de representarse como candidato para la elección presidencial de 2024, elección a la que el propio Pence podría concurrir como rival de Trump.