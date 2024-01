Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 51ª edición del festival de historieta de Angulema arranca este jueves. La capital mundial del cómic homenajeó a la británica Posy Simmonds la víspera entregándole el Gran Premio, la mayor distinción del noveno arte. El festival celebra además este año el fervor olímpico, con exposiciones sobre el vínculo entre el deporte y las artes visuales.

Por nuestra enviada especial en Angulema, Melissa Barra.

Posy Simmonds, de 78 años, recibió en ausencia este miércoles 24 de enero el Gran Premio de Angulema. La gran dama de la historieta británicas lleva medio siglo dibujando la viñetas llenas de humor ácido.

Comenzó su carrera como caricaturista de prensa. Figura imprescindible del diario The Guardian, Simmonds dio vida en los años 90 a Gemma Bovary, el alter ego inglés, contemporáneo y satírico de la francesa Madame Bovary, la protagonista de Flaubert. Un personaje que captivó al público en Francia.

A Posy Simmonds le divierte contar la vida y las contradicciones de los citadinos que se mudan al campo. Gemma Bovary (1999) ha sido adaptada al cine, así como su otra novela gráfica, Tamara Drewe (2007).

Con humor y mucha finesa, la artista se burla de la sociedad y la burguesía de Reino Unido a través de personajes femeninos emblemáticos. Cassandra Darke (2018), su última novela gráfica, cuenta los enredos legales de una rica londinense malhumorada.

También es autora de varios libros para niños como Lulu and the Flying Babies y The Chocolate Wedding.

Posy Simmonds se convierte de este modo en la quinta mujer en ganar el Gran Premio de Angulema en cincuenta años. Entre los finalistas se encontraba la francesa Catherine Meurisse, quien fue caricaturista de Charlie Hebdo y dejó atrás la sátira de prensa tras el atentado de 2015 contra su redacción para dedicarse a las novelas gráficas, y junto al veterano del cómic estadounidense Daniel Clowes.

El festival no es el único en destacar la obra de Simmonds en 2024. La Biblioteca del Centro Pompidou de París también le ha dedicado una exposición hasta abril.

"Historietas durante los Juegos Olímpicos de París"

Con esta ceremonia se inaugura el festival de Angulema, que se toma la ciudad hasta el domingo 28 de enero. Se esperan 200.000 visitantes este año que coincide con los Juegos Olímpicos, por lo que dos muestras están dedicadas al deporte y el atletismo en las artes visuales.

Una de ellas, titulada “El arte de correr” reúne al artista gráfico italiano Lorenzo Mattotti y a la novelista francesa Maria Pourchet.

“El deporte es una manifestación popular que genera mucho fervor y en paralelo la historieta es una de las artes más populares hoy en día. La mezcla encenderá fuegos artificiales. Y del mismo modo, pos supuesto, habrá muestras sobre historietas durante los Juegos Olímpicos de París“, a RFI declaró tras la ceremonia Dominique Hervieu, directora cultural de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Riad Sattouf, el padre del Árabe del futuro, y ganador del Gran Premio 2023, también tendrá su propia muestra en Angulema. Por segundo año consecutivo vuelve a abrir Manga City, un mega espacio de 1.500 m2 dedicado al amor por este género japonés, porque Francia sigue siendo el segundo país que más lee manga después de Japón.