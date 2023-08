Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/08/2023

El peso argentino se devaluó este lunes 18,3% en la pizarra del estatal Banco Nación tras las elecciones primarias del domingo con voto opositor mayoritario y los sólidos resultados del libertario Javier Milei, que propone la dolarización de la economía. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, analiza lo que algunos llaman 'lunes negro financiero'.



El batacazo político que dio el libertario Javier Milei en las primarias el domingo ha tenido un efecto inmediato en la economía. Su inesperado triunfo en las urnas como el candidato más votado en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) provocó el desplome del valor del peso argentino frente al dólar. Los bonos de deuda nacional también cayeron en un 10%. El gobierno argentino devaluó a su vez el peso para cumplir con una de las metas del FMI.

La pizarra digital del oficial Banco Nación, tras la decisión del Banco Central, cerró con una cotización del billete verde de 365,50 frente a un cierre de 298,5 del viernes antes de los comicios para consagrar los candidatos para las presidenciales del 22 de octubre.

En el mercado informal se pagaba hasta 705 pesos por dólar estadounidense este martes. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, explica que "como una de las propuestas de Milei es dolarizar la economía, tiene sentido para muchos argentinos conseguir dólares, lo que aumenta su demanda. Así, además de la devaluación oficial del dólar blue el lunes, el dólar paralelo subió un 13% respecto a su valor del viernes. Aunque es un mercado ilegal, el valor del blue es uno de los elementos que toman en cuenta los actores económicos para evaluar y fijar precios, lo cual puede impactar en la inflación".

Pero no se trata solo de un efecto Milei, aclara nuestro corresponsal. "Argentina está en un contexto de grave crisis económica, con baja disponibilidad de dólares y un precio de la divisa que ya venía escalando. Además de una inflación que está por encima del 115% anual y podría acelerarse en agosto. En un contexto más amplio, es una economía que no crece en términos reales desde hace más de 10 años en un país cuya pobreza está en torno al 40%. Es posible que estos motivos expliquen no solo la decepción de los votantes con los partidos tradicionales, sino también, al menos en parte, el resultado de Milei".