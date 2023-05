La Corte Suprema falla a favor de plataformas acusadas de promover el terrorismo islámico

La máxima instancia judicial estadounidense otorgó una victoria a Twitter, Facebook y Google el jueves al sentenciar que las víctimas de ataques "terroristas" no pueden responsabilizar a las redes sociales por publicar mensajes de apoyo al grupo Estado Islámico (EI). Con Cristobal Vásquez, corresponsal de RFI en Washington, y AFPLa Corte Suprema falló a favor de Google y Twitter, diciendo que las familias de las víctimas del terrorismo no habían demostrado que las empresas ayudaron a fomentar los ataques contra sus seres queridos a través de sus plataformas digitales.Según el magistrado Clarence Thomas, en el caso de Twitter y YouTube, “los alegatos de los demandantes son insuficientes para establecer que los acusados ​​ayudaron e instigaron al grupo Estado Islámico a llevar a cabo el ataque relevante”.Los jueces indicaron que quedan fuera del alcance de la ley porque las plataformas en ningún caso "ayudaron e instigaron" los ataques terroristas del EI al albergar publicaciones de apoyo al grupo extremista."El hecho de que algunos actores malvados se hayan aprovechado de estas plataformas no es suficiente para afirmar que los acusados prestaron asistencia sustancial a sabiendas y, por lo tanto, ayudaron e instigaron los actos de esos malhechores", dijo el tribunal.Los familiares en ambos casos basaron sus demandas en la Ley Antiterrorista, que impone responsabilidad civil por ayudar a un ataque terrorista. La cuestión era si la empresa brindó asistencia sustancial al grupo terrorista.La decisión de la corte fue una victoria para las empresas de tecnología realizan extensas campañas de cabildeo y defensa para defender la Sección 230 en Washington, que otorga a las plataformas de Internet inmunidad legal frente a cualquier contenido que provenga de un tercero.Los cambios en la ley, dicen, podrían abrir una compuerta de litigios que afectaría gravemente la innovación e imposibilitaría el funcionamiento de muchos sitios web populares.

Sección 230

A la Sección 230, que se convirtió en ley en 1996, se le atribuye permitir la expansión sin restricciones de Internet, pero cada vez más se considera que contribuye a causar algunos de los efectos nocivos de las redes sociales.

Sin ella, los sitios web estarían potencialmente abiertos a demandas por el contenido publicado por los usuarios, lo que haría que las discusiones espontáneas que se ven en las redes sociales estuvieran sujetas a una moderación mucho más estricta.

El Congreso estadounidense, con posturas divididas, no ha actualizado las reglas, y muchos estados están aprobando sus propias leyes para hacer que las plataformas como Facebook, Instagram y TikTok sean más responsables del contenido.

"Ya es suficiente... El Congreso debe intervenir, reformar la Sección 230 y eliminar la inmunidad general de responsabilidad de las plataformas", dijo el senador demócrata Dick Durbin después del fallo.

Los magistrados de la Corte Suprema eludieron el debate al decir que, en todo caso, las acusaciones contra YouTube y Twitter no equivalían a una infracción y, por lo tanto, la discusión sobre el artículo 230 no era pertinente.

"Declinamos abordar la aplicación de la Sección 230 que parece presentar un reclamo poco plausible, si es que presenta alguno", señalaron.

Los jueces tampoco dieron ninguna indicación sobre cómo podrían abordar el tema de la inmunidad en el futuro.

Google celebró el resultado.

"Innumerables empresas, académicos, creadores de contenido y organizaciones de la sociedad civil que se unieron a nosotros en este caso se sentirán tranquilos con este resultado", dijo Halimah DeLaine Prado, asesora general de Google.

Los casos examinados

En términos concretos, esta vez el Tribunal se pronunció sobre dos casos separados.

En el primero, los padres de una joven estadounidense muerta en los atentados de noviembre de 2015 en París habían presentado una denuncia contra Google, a la que acusaban de haber apoyado el crecimiento de EI al sugerir sus videos a algunos usuarios.

En el segundo, los familiares de una víctima de un atentado en una discoteca de Estambul el 1 de enero de 2017 creían que Facebook, Twitter y Google podían ser considerados "cómplices" del atentado, porque consideraba que sus esfuerzos por eliminar contenido del grupo EI no habían sido suficientemente "vigorosos".