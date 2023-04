La Corte Suprema de EEUU mantiene el acceso a la píldora abortiva

Después de semanas de incertidumbre y de confusión, la máxima institución del poder judicial en Estados Unidos decidió el viernes que la píldora abortiva seguirá disponible por el momento en el mercado, paralizando así las sentencias de tribunales inferiores que limitaban o prohibían su utilización. Una vez más, la atención de todo el país estaba focalizada en los nueve miembros que conforman la Corte Suprema de Estados Unidos, quienes debían decidir sobre un tema altamente sensible: mantener o no el acceso a la mifepristona, un fármaco ampliamente utilizado para la interrupción del embarazo.El viernes, los jueces decidieron mantener temporalmente su acceso congelando de esta forma las sentencias de tribunales inferiores que habían restringido o prohibido su uso.Aunque no se pronunció sobre el fondo del caso, la sentencia de la Corte implica que la mifepristona, utilizada en más de la mitad de los abortos que se practican en Estados Unidos, seguirá disponible mientras el caso se resuelve en un tribunal de apelación.La intervención de la Corte Suprema se desató con la sentencia de un juez del Tribunal de Distrito de Texas, en una demanda interpuesta por grupos antiabortistas, que había prohibido la mifepristona, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) hace más de dos décadas.Un tribunal de apelaciones bloqueó luego la prohibición, pero impuso restricciones para acceder al fármaco, tras lo cual el caso pasó a la Corte, donde los conservadores ejercen una mayoría de 6-3.La decisión de este viernes paraliza las sentencias de los tribunales inferiores a la espera de que un tribunal de apelación resuelva el recurso presentado por el Departamento de Justicia y Danco Laboratories, el fabricante de mifepristona.Tras la decisión de la Corte, el presidente Joe Biden declaró que las sentencias de los tribunales inferiores "habrían socavado el criterio médico de la FDA y puesto en peligro la salud de las mujeres".Con la resolución de este viernes, "la mifepristona sigue estando disponible y aprobada para un uso seguro y eficaz mientras continuamos esta lucha en los tribunales", dijo Biden en un comunicado.La mifepristona es uno de los componentes de un procedimiento de dos fármacos que puede utilizarse durante las 10 primeras semanas de embarazo. La FDA calcula que, desde su aprobación en 2000, 5,6 millones de estadounidenses la han usado para interrumpir embarazos.Encuestas muestran una y otra vez que una clara mayoría de estadounidenses apoya el acceso a un aborto seguro, incluso cuando los grupos conservadores presionan para limitar el procedimiento o prohibirlo por completo.Con AFP