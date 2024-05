Your browser doesn’t support HTML5 audio

21/05/2024 · 06:49 AM

La solicitud del fiscal general de la Corte Penal Internacional de detener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a su ministro de Defensa, y a tres máximos líderes de Hamás, es un importante avance contra la impunidad por las matanzas de civiles.

El lunes 20 de mayo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces de este tribunal emitir órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, primer ministro y ministro de Defensa israelíes, respectivamente. También contra Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza; Mohammed Deif, jefe de la rama militar; e Ismail Haniyeh, líder de la rama política de esta organización. Hamás es considerado un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Todos son acusados de “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. Los jueces pueden tardar varias semanas en decidir.

El fiscal acusa a Hamás de haber planificado el ataque del 7 de octubre con el fin de “asesinar, exterminar, tomar rehenes, y realizar actos de violencia sexual”, y ser culpables de “torturas y tratamientos crueles”. Considera, por otro lado, que Israel tiene derecho a defenderse, pero eso “no le exime de sus responsabilidades de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario”. Hay “pruebas razonables”, indica, “para creer que funcionarios” del gobierno israelí “fueron responsables de actos de tortura, tratamientos crueles”, “someter a civiles a hambrunas como arma de guerra” e “intencionadamente dirigir ataques contra la población civil”. Estos crímenes serían “parte de un extendido y sistemático ataque contra la población civil palestina”. La solicitud del fiscal y las acusaciones de responsabilidades criminales están argumentadas basándose en investigaciones, un informe de expertos en Derecho Internacional, testimonios, y análisis.

Las partes afectadas rechazan la decisión del fiscal. Netanyahu, apoyado por la mayor parte de los políticos de su país, considera que es un “escándalo de proporciones históricas” producto de una “ceguera moral” y de “antisemitismo”. Hamás indica que la CPI iguala a víctimas y verdugos, y que la acusación contra Israel llega tarde.

La protección de civiles

El Derecho Internacional Humanitario fue establecido en cuatro tratados de la Convención de Ginebra (1949) y subsiguientes protocolos sobre la protección legal y acceso a ayuda humanitaria para civiles y prisioneros en situaciones de guerra. Se trata de un derecho con muchas excepciones, pero es el marco de referencia al que los Estados, y grupos armados no estatales, deben remitirse para tener legitimidad.

En 2023 la CPI emitió órdenes de captura contra el presidente Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, Comisaria Rusa para los Derechos de la Infancia, por deportar niños ucranianos a Rusia. Los 124 estados que han firmado el Tratado de Roma que dio lugar en 1998 a la CPI están obligados a detener a los acusados si entraran en su territorio, a menos que tengan inmunidad diplomática.

Pese a que Estados Unidos no es parte del Tratado de Roma, Washington aplaudió la decisión sobre Putin. Pero ahora la Administración Biden critica duramente al fiscal de la CPI por supuestamente poner a Hamás y a Netanyahu al mismo nivel. Por su parte, Alemania, el segundo mayor contribuyente de la CPI, ha anunciado, al igual que Francia, que respeta la independencia del tribunal.

El fiscal indica en su solicitud que los crímenes se han cometido en el marco de "un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás". Israel no ha firmado el Tratado de Roma. Pero, debido a que Palestina (que tiene condición de estado observador no miembro en la ONU) si es parte de la CPI desde 2015, el fiscal considera que tiene jurisdicción para que las acciones de Hamás en Israel y de Israel en el Estado de Palestina puedan ser juzgadas.

Implicaciones para los acusados

El gobierno israelí sufre un creciente desprestigio internacional y nacional. El derecho a defenderse, argumento clave en las primeras semanas después del ataque, ha perdido peso. A la demanda que interpuso Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el supuesto delito de genocidio en Gaza se suma ahora la acusación en la CPI. Así mismo, familiares y ciudadanos israelíes acusan a Netanyahu y a su gobierno de colonos extremistas de boicotear las negociaciones con Hamás en Doha. Estas buscan obtener la liberación de los aproximadamente 120 rehenes a cambio de un cese el fuego permanente.

La acusación del fiscal de la CPI, así mismo, pone a Hamás en un serio aprieto. La resistencia violenta a la ocupación israelí es para este grupo un derecho. Sin embargo, la polémica sobre la diferencia entre derecho a la resistencia, autodeterminación y terrorismo ha sido constante desde la era la descolonización, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.

El ataque el 7 de octubre y asesinato de 1200 ciudadanos israelíes ha generado un grave desprestigio a Hamás. Esto se une a criticas crecientes en la población de Gaza contra sus líderes por no haber tenido en cuenta el coste humano y en infraestructuras que tendría la respuesta israelí.

"El derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos", afirmó el fiscal Khan al presentar su solicitud. “Ningún soldado de infantería, ningún comandante, ningún líder civil –nadie– puede actuar con impunidad. Nada puede justificar privar intencionadamente a seres humanos, incluidos tantas mujeres y niños, de las necesidades básicas necesarias para la vida. Nada puede justificar la toma de rehenes o los ataques contra civiles”.

Mariano Aguirre es miembro asociado de Chatham House, y autor de Guerra Fría 2.0 (Icaria editorial, e-book, Barcelona 2023).