La contraofensiva es 'difícil', pero las tropas 'progresan', asegura Zelenski

Según el presidente francés Emmanuel Macron, la contraofensiva ucraniana durará "varias semanas, o meses". En una rueda de prensa con sus homólogos alemán y polaco, el presidente francés anunció que París intensificará sus entregas de municiones y armas a Kiev. Sobre el terreno, Ucrania afirma haber recuperado siete pueblos de las fuerzas rusas en el sur y el este del país. Pero las pérdidas son cuantiosas en ambos bandos. Los soldados ucranianos siguen avanzando muy lentamente, incluso "con dificultad", según Volodimir Zelenski. En su video diario del lunes por la noche, el Presidente ucraniano admitió que la contraofensiva era "difícil", en particular "a causa de la lluvia", pero que sus tropas "progresaban", informa nuestro corresponsal especial en Kiev, Julien Chavanne. Metro a metro, habrían ganado medio kilómetro hacia Bajmut. El gobierno ucraniano declaró el lunes por la noche que, en el marco de estas operaciones, habían reconquistado siete pueblos a las fuerzas rusas en el sur y el este del país.Pero toda esta información debe tomarse con cautela. Rusia afirma estar repeliendo todos los ataques y ha anunciado que ha capturado vehículos blindados de origen occidental: "Tanques Leopard y vehículos de combate de infantería Bradley. Ahora estos son nuestros trofeos", afirmó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram, acompañando su mensaje con un video filmado por teléfono en el que se ven varios vehículos militares dañados. Según el ministerio, estos vehículos de fabricación occidental fueron "capturados en combate" por soldados rusos del grupo "Este". "Algunos de los vehículos de combate tienen motores en funcionamiento, lo que indica que la batalla duró poco y que los tripulantes ucranianos huyeron", dijo el ministerio ruso, añadiendo que habían sido capturados en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. Por su parte, Kiev se limitaría -en realidad- a poner a prueba la defensa rusa para identificar los puntos débiles antes de lanzar el grueso de sus tropas.Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, advirtió que no podrá reemplazar todos los tanques suministrados por su país a Ucrania que hayan quedado inutilizados durante los combates, en momentos en que Rusia afirma haber capturado o destruido varios de ellos. "No vamos a poder reemplazar todos los tanques que dejen de funcionar", declaró el ministro alemán a la televisión RTL-Alemania en la noche del lunes 12 de junio. Hasta la fecha, Berlín ha suministrado o prometido a Kiev 110 carros Leopard 1 y 18 carros de combate Leopard 2.

Una vida aparentemente normal en Kiev

Mientras tanto, la vida cotidiana en la capital ucraniana se parece mucho a la de una capital europea normal. El tráfico es denso a media tarde, hay gente en las terrazas y transeúntes en las aceras. Las tiendas están abiertas y se están repavimentando los adoquines de la calle comercial de la ciudad. Se ven algunos soldados, pero no hay puestos de control ni sacos de arena en los cruces.

Aunque los ataques desde el aire siguen siendo una amenaza -hubo uno anoche, poco antes de las 3 de la madrugada-, el escudo antiaéreo tranquiliza a la población, que intenta permitirse una vida casi normal.

Pero cuando hablamos un poco más, escuchamos historias como la de Ioulia, de 28 años. "Parece una vida normal. Todos vamos a trabajar, a los cafés y a los bares por la tarde. Salvo que por la noche oyes explosiones en la ciudad y no puedes dormir. Pero por la mañana tenemos que intentar fingir que es normal, fingir que creemos en esta ilusión de normalidad. Simplemente porque no tenemos otra opción, de lo contrario estaríamos llorando todo el tiempo", dice la joven.

A pesar de la rutina diaria más o menos normal que parecen seguir, los ucranianos nunca están completamente a salvo de los ataques rusos. Al menos seis personas murieron en un ataque ruso contra la ciudad de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, donde un misil destruyó un edificio de apartamentos, informaron las autoridades este martes. El jefe de la administración militar de la ciudad, Oleksandr Vilkul, declaró en su cuenta de Telegram que "monstruos de alta precisión" alcanzaron la ciudad en varios lugares, entre ellos un edificio de viviendas de cinco plantas. "Hay víctimas en estado extremadamente grave, probablemente haya personas bajo los escombros", dijo. Los ucranianos llevan ya 475 días en guerra.