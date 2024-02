Your browser doesn’t support HTML5 audio

25/02/2024 · 05:28 AM

La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, denunció este sábado que recibe llamadas y mensajes de odio tras la filtración de su número telefónico privado.



La revelación ocurre dos días después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haya difundido el número de una periodista del diario estadounidense The New York Times tras la publicación de un reportaje sobre supuestos vínculos de allegados al mandatario con narcotraficantes. "El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales", acusó Sheinbaum, favorita para las presidenciales del 2 de junio, en la red social X.

"Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos", apuntó, al añadir que cambiará de teléfono. Más temprano, José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del presidente, también denunció en la misma red social la filtración de su número privado.

De gira en Sinaloa (noroeste), López Obrador calificó esa divulgación de datos de su hijo como un hecho "vergonzoso" y señaló que sus adversarios políticos están detrás de ello. López Obrador leyó el jueves el número de la reportera de The New York Times durante su habitual conferencia de prensa diaria, mientras revelaba un cuestionario que le envió el diario para el reportaje.

Esa acción motivó una investigación de la entidad encargada de la protección de datos en México, así como críticas al mandatario del propio periódico y de organismos de defensa de la libertad de prensa. Según The New York Times, una pesquisa de funcionarios estadounidenses "descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores cercanos" a López Obrador antes de ser presidente y ya en el poder.

Sin embargo, subrayó que "Estados Unidos nunca abrió una investigación formal al gobernante mexicano y los funcionarios que estaban haciendo la indagación al final la archivaron". Otros dos reportajes similares fueron publicados en las últimas semanas en medios internacionales basados en fuentes anónimas estadounidenses, lo que López Obrador atribuye a un intento por descarrilar la candidatura de Sheinbaum.

La oficialista, que fue alcaldesa de la capital mexicana, se enfrentará en las urnas a Xóchitl Gálvez, senadora que se presenta por un frente opositor, y Jorge Álvarez Máynez, diputado por el partido minoritario Movimiento Ciudadano.