Kosovo: la OTAN anuncia fuerzas adicionales tras los enfrentamientos

La OTAN anunció el 30 de mayo el envío de fuerzas adicionales a Kosovo, donde los manifestantes serbios siguen concentrados frente a un municipio del norte del territorio, escenario la víspera de enfrentamientos que dejaron una treintena de soldados internacionales y medio centenar de manifestantes heridos. "El despliegue de fuerzas adicionales de la OTAN en Kosovo es una medida de precaución para garantizar que la KFOR (la fuerza dirigida por la Alianza Atlántica en la ex provincia serbia) dispone de las capacidades necesarias para mantener la seguridad", declaró el almirante Stuart B. Munsch en un comunicado.En Zvecan, soldados con equipo antidisturbios de la KFOR colocaron una barrera metálica alrededor del ayuntamiento para impedir la entrada de varios centenares de serbios, según informó una periodista de la AFP. Tres vehículos blindados de la policía kosovar, cuya presencia sigue suscitando la ira de los serbios, que son mayoría en cuatro localidades del norte de Kosovo, estaban aparcados delante del ayuntamiento.Elecciones polémicasLos serbios boicotearon las elecciones municipales de abril en estas localidades, que dieron como resultado la elección de alcaldes albaneses con una participación inferior al 3,5%. Estos alcaldes fueron investidos la semana pasada por el gobierno de Albin Kurti, primer ministro de este territorio, poblado mayoritariamente por albaneses, desafiando los llamamientos al apaciguamiento de la Unión Europea y Estados Unidos.Serbia, respaldada por sus aliados rusos y chinos, nunca ha reconocido la independencia proclamada por su antigua provincia en 2008, una década después de una mortífera guerra entre las fuerzas serbias y los rebeldes independentistas albaneses. Las tensiones entre Belgrado y Pristina estallan con regularidad.En Kosovo viven unos 120.000 serbios, de una población total de 1,8 millones. Un tercio de ellos vive en el norte.Varios heridosLos manifestantes exigen la salida de los alcaldes albaneses, considerados "ilegítimos", y de la policía kosovar. La situación ya había degenerado el viernes, cuando los alcaldes acudieron a tomar posesión de sus cargos acompañados por la policía kosovar.El lunes, en un nuevo brote de fiebre, los manifestantes serbios intentaron abrir por la fuerza la entrada del ayuntamiento de Zvecan, pero fueron repelidos por las fuerzas kosovares. La KFOR intentó entonces separar a los dos bandos antes de comenzar a dispersar a los manifestantes más violentos. Los manifestantes tomaron represalias lanzando piedras, botellas y cócteles molotov contra los soldados.Como consecuencia, 19 soldados húngaros y 11 italianos resultaron heridos en los enfrentamientos, anunció el martes la KFOR en un comunicado, precisando que sufrieron "fracturas y quemaduras causadas por artefactos incendiarios improvisados". "Tres soldados húngaros resultaron heridos por arma de fuego", precisó la misma fuente.Al menos 52 personas resultaron heridas entre los manifestantes serbios, tres de ellas de gravedad, declaró el presidente serbio Aleksandar Vucic. Cinco manifestantes serbios sospechosos de participar en los enfrentamientos han sido detenidos, según la policía kosovar.Belgrado ha ordenado al ejército serbio que se ponga en alerta máxima, como viene ocurriendo regularmente en los últimos años. La policía kosovar describió la situación como "frágil pero tranquila" y pidió a los residentes que "no caigan en la trampa de los llamamientos a manifestaciones violentas y provocaciones". "La seguridad en el norte del país se ha deteriorado hasta el punto de que hay vidas en peligro", agregó."Desactivar las tensiones"Ante esta enésima crisis entre los dos antiguos enemigos, la Unión Europea hizo un llamamiento tanto a serbios como a kosovares para "desactivar las tensiones de inmediato y sin condiciones". París pidió "a las partes, en particular al gobierno de Kosovo, que tomen medidas inmediatas para reducir las tensiones".El martes, el presidente serbio se reunió en Belgrado con los embajadores del Quinteto, las cinco potencias miembros de la OTAN que vigilan de cerca los Balcanes occidentales, pero anunció que también mantendría conversaciones con representantes de Rusia y China.Mientras tanto, Moscú pidió a Occidente que "acabe de una vez con su falsa propaganda y deje de culpar de los incidentes de Kosovo a los serbios llevados a la desesperación"."Las decisiones unilaterales de Pristina conducen a la violencia contra la comunidad serbia, lo que nos aleja aún más de una paz duradera y de la estabilidad en la región", dijo Aleksandar Vucic en Instagram tras reunirse con los diplomáticos occidentales.