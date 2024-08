París inauguró sus primeros Juegos Paralímpicos este miércoles 28 de agosto con una ceremonia fuera del estadio, en la Plaza de la Concordia, y un espectáculo titulado “Paradox”.

La ceremonia duró más de tres horas en un París soleado y comenzó con la llegada del nadador francés con discapacidad Théo Curin, en un taxi decorado con la mascota Phryge y con las notas del piano del músico Chilly Gonzales, instalado en un escenario en el obelisco egipcio de la Plaza de la Concordia.

50.000 espectadores se reunieron en esta plaza de 3.000 metros cuadrados. Se necesitaron 60 días de ensayos para los 500 artistas e intérpretes que actuaron en la Concorde.

“Quiero que estos sean los Juegos del pueblo francés”

A diferencia de la ceremonia olímpica, no hubo desfile por el Sena. Pero la magia volvió a cobrar vida en el escenario, acompañado por un desfile popular en la avenida de los Campos Elíseos.

El obelisco de la Concordia y los jardines de las Tullerías formaron parte del decorado hasta el final, con el encendido del pebetero al concluir la ceremonia.

“Quiero que estos sean los Juegos del pueblo francés. Once días de deporte sensacional para disfrutar juntos, con la familia, los amigos y los seres queridos. Una oportunidad única para mostrar la rica diversidad de su país, para aplaudir a los increíbles atletas y para celebrar lo mejor de París”, dijo Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

Y añadió: «¡Viva Francia! ¡Viva la revolución de la inclusividad!».

4.400 para atletas

En la ceremonia, la artista francesa Christine and the Queens – o Chris – interpretó una adaptación de la emblemática canción de Édith Piaf “Non, je ne regrette rien”.

Al mismo tiempo, bailaron en el escenario 140 bailarines, de los cuales 16 con discapacidad, entre ellos, Chelsie Hill, fundadora de las Rollettes, un equipo de baile en silla de ruedas.

Otro momento culminante de la velada fue el famoso desfile de los atletas. 4.400 deportistas representantes de 168 delegaciones desfilaron entre los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia, con las mezclas de DJ Myd, la nueva cara de la “French Touch”.

Tras el desfile de las naciones participantes, la secuencia artística comenzó con una película protagonizada por personas con discapacidad, quienes evocaron sus dificultades y desafíos.

Luego el turno fue para el cantante francés Lucky Love, que padece agenesia, una rara malformación en el útero que lo hizo nacer sin brazo izquierdo, quien estremeció la plaza de la Concordia interpretando la canción "My Ability".

"La revolución paralímpica"

Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, declaró: "Bienvenidos al país del amor y la revolución. La revolución paralímpica".

La bandera paralímpica subió al escenario con John McFall, medallista de para atletismo y primer astronauta con discapacidad de la Agencia Espacial Europea.

La ceremonia culminó con los para atletas Nantenin Keïta, Élodie Lorandi, Alexis Hanquinquant, Charles-Antoine Kouakou y Fabien Lamirault, quienes encendieron el pebetero de los Juegos Paralímpicos. Christine and the Queens tomó el micrófono para cantar “Born to be Alive” de Patrick Hernandez, un éxito mundial en 1979.