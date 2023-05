Israel utiliza el reconocimiento facial en zonas clave de los Territorios Palestinos

Amnistía Internacional publica un nuevo informe en el que denuncia el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de Israel para reforzar su control sobre los palestinos. Revela que estas tecnologías se utilizan en Jerusalén Este y Hebrón, donde los colonos israelíes conviven con la población palestina. El ejército israelí respondió que realiza “las operaciones de seguridad e inteligencia necesarias, al tiempo que realiza importantes esfuerzos para minimizar los daños a la actividad rutinaria de la población palestina”. Entrevista con Katia Roux, responsable de Amnistía Internacional Francia. Entrevista de Guilhem DelteilRFI: En este informe, Amnistía denuncia la aparición de un sistema llamado "Red Wolf", que ahora se utiliza en los puestos de control por los que deben pasar los palestinos en la Ciudad Vieja de Hebrón. ¿Cuál es la función de este nuevo sistema?Katia Roux: "Lobo Rojo" escanea los rostros de los palestinos que llegan a los puestos de control militares. Este sistema está vinculado a otra base de datos mayor, que contiene información personal y datos biométricos sólo de palestinos. Es una base de datos sólo para palestinos. Contiene información como su fotografía, pero también su identidad, la identidad de los miembros de su familia, su lugar de residencia... O si se les busca para interrogarles, por ejemplo. Estos datos se cruzan con la foto. El sistema decidirá entonces si la persona puede pasar el control o no. Si la persona no es conocida o no figura en la base de datos, se añadirá su fotografía. En función de la información facilitada, se decidirá si la persona puede pasar el puesto de control.Con "Red Wolf " la vigilancia de los palestinos se ha convertido en un juego, escribe Amnistía en este informe. ¿Por qué dice "juego"?De hecho, se ha convertido en un juego, según los testimonios de ex soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nos contaron que les animaban a hacer más fotos, a escanear el mayor número posible de rostros de palestinos para alimentar la base de datos. Lo más probable es que "Red Wolf Rojo" esté conectado a otros sistemas como "Blue Wolf". Se trata de una aplicación instalada en los teléfonos móviles y tabletas de los miembros del ejército israelí que les permite escanear rostros, no sólo en los puestos de control, sino también, por ejemplo, en los hogares de los palestinos. Al hacerlo, alimentan otra base de datos aún mayor: "Wolf Pack", que reúne todos estos datos biométricos y personales. Se ha convertido en un juego porque, de hecho, hay clasificaciones y recompensas para las unidades que más alimentan estas bases de datos y más fotografías de palestinos proporcionan.Este informe se titula "Apartheid automatizado". Utiliza el término apartheid que Amnistía utilizó el año pasado en otro informe para denunciar la política de Israel hacia los palestinos. ¿Refuerza esta vigilancia lo que usted denunció el año pasado como segregación?Totalmente. Es una de las conclusiones más importantes de este informe. Demuestra que las autoridades israelíes están haciendo un uso extensivo de la tecnología de reconocimiento facial en zonas clave de los Territorios Palestinos Ocupados precisamente para reforzar su dominación sobre los palestinos y mantener el sistema de apartheid vigente. Es importante comprender que esta vigilancia tiene lugar en un contexto de graves restricciones a la libertad de circulación. Y esto forma parte de un deseo deliberado de las autoridades israelíes de crear un entorno hostil para los palestinos. Se trata, por tanto, de reforzar la dominación, reforzar el control, reforzar la segregación. Y, en última instancia, del sistema de apartheid que existe hoy en día.En declaraciones al New York Times, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron en un comunicado que llevan a cabo "las operaciones de seguridad e inteligencia necesarias, al tiempo que realizan importantes esfuerzos para minimizar los daños a la actividad rutinaria de la población palestina".