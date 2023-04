Irán: primeros comercios cerrados por no respetar la obligatoriedad del velo islámico

La policía iraní ha empezado, desde el sábado 15 de abril, a aplicar las nuevas medidas para que las mujeres respeten el hiyab en la calle y en los lugares públicos, cerrando tiendas y restaurantes. Con Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en TeheránSegún el jefe de la policía, se han enviado más de 3.500 mensajes de texto a comercios, incluidos restaurantes, cafeterías y centros comerciales, para que hagan respetar el velo a las empleadas y clientes. Unos 150 restaurantes y tiendas fueron cerrados por no respetar el velo.Los cierres se ordenaron un día después de que entrara en vigor un nuevo plan policial, que incluye el uso de cámaras de vigilancia y reconocimiento facial, para controlar el hiyab de las mujeres, obligatorio desde la Revolución Islámica de 1979.Mahnaz, propietaria de un café en Teherán que prefiere no revelar su identidad, explica cómo cerraron su local. “Hace unos días recibimos una advertencia de la policía por no respetar el velo o por el uso irregular del velo islámico por parte de las clientas", dice. “Y hoy, cuando la tienda no estaba abierta, la policía ha puesto un cartel en la fachada de la tienda diciendo que no se permitía abrir".Es también el caso de Setareh, propietaria de un restaurante con su marido en una ciudad de provincias. “Hace unos días, sin previo aviso, unos agentes entraron en nuestro restaurante y lo cerraron por no respetar el velo islámico", cuenta. “Seguimos cerrados. Tenemos que iniciar los trámites administrativos y creemos que podremos reabrir el restaurante en una semana", agrega.Los comercios deben comprometerse a hacer respetar el velo a los clientes o a no servirles. En los centros comerciales, los guardias de seguridad impiden la entrada a las mujeres que no llevan velo. Además, las mujeres que no respeten el velo tendrán que pagar una multa y se verán privadas de determinados servicios sociales.El endurecimiento de las medidas llega en un momento en que cada vez más mujeres desafían el código de vestimenta obligatorio, incluido el uso del velo, desde el inicio de las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, detenida por violar el estricto código de vestimenta.