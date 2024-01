RFI entrevistó a Sofía Amara, periodista de grandes reportajes, acaba de realizar un documental para el canal de televisión público franco-alemán Arte titulado 'Hamás, la fabricación de un monstruo'. Es una entrevista de Nathalie Amar de la redacción en francés de RFI.

RFI. Usted muestra en su documental que el movimiento que sumió a Israel en el terror el 7 de octubre y condujo a la guerra más mortífera en Gaza es una especie de coproducción en la que varios actores -Irán, Qatar, la Autoridad Palestina e incluso Israel- desempeñaron un papel. Comencemos por el apoyo de Irán a Hamás. ¿Cómo explicarlo?

Como dice un ex alto responsable de los servicios de inteligencia israelíes en el documental es una alianza contra-natura.

RFI. ¿Pero no es el enemigo común, Israel, el que ha hecho esta alianza?

No. En absoluto. Irán no tiene nada que ver con lo que en la región se conoce como la causa palestina. Irán está utilizando esta causa para establecer su hegemonía sobre la región de Oriente Próximo, donde Teherán está en el poder en cuatro capitales: Damasco, Bagdad, buena parte de Beirut y Sanaa.

RFI. Irán está instrumentalizando la causa palestina, nos dice Usted. Un ex responsable israelí de los servicios de inteligencia interior le dice que él ve en los atentados del 7 de octubre la firma de Irán. ¿Qué significa eso? ¿Que los atentados fueron claramente ordenados, organizados y aprobados por Irán?

Es una muy buena pregunta para la que no tengo respuesta. Porque sso no significa necesariamente que los atentados hayan sido patrocinados por Teherán. No, no necesariamente. Lo de la firma o marca iraní significa que los combatientes del Hamas fueron entrenados y armados por los iraníes. El propio Hamás ha reconocido esta asistencia y ayuda. Pero eso no significa necesariamente que Teherán supiera que iba a ocurrir lo que ocurrió el 7 de octubre.

RFI. Qatar es el sostén financiero, inclusive histórico, de Hamás en el poder en Gaza. ¿Cuál es el objetivo de ese país en la escena regional y mundial?

Existir, brillar, compensar su pequeño tamaño geográfico. Qatar está hambriento de poder e influencia, y eso es lo que le lleva a desempeñar este papel. A veces hace grandes esfuerzos diplomáticos porque mantiene relaciones con Israel y a la vez financia y da cobijo a Hamás, que provocó los atentados del 7 de octubre. Dicho esto, hay una gran hipocresía de ambas partes. Israel sabe muy bien que ha dejado marchar a los rehenes, que se ha resignado a perderlos. Por otro lado, la gran hipocresía es pensar que Qatar podría jugar un papel a favor de Occidente o de Israel. Está negociando, pero lo que realmente está ganando es influencia, un lugar en el tablero de ajedrez mundial.

RFI. En el documental Usted también señala que Israel ha jugado con fuego al favorecer a Hamás para debilitar a la Autoridad Palestina. Hamás se ha hecho con la hegemonía del movimiento palestino. ¿Cree que este liderazgo durará?

Eso dependerá del comportamiento de Israel. Es cierto que Israel ha jugado con fuego, algo así como una especie de aprendiz de brujo. Pero sobre todo ha jugado con fuego arrastrándose en los territorios ocupados y multiplicando los asentamientos. Ésa es la causa principal de la existencia y ascenso al poder de Hamás. Hay que decirlo una y otra vez. Hamás está bien, seguirá subiendo, seguirá siendo popular entre esta población palestina hasta que consiga los derechos que lleva décadas exigiendo.