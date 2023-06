Investigarán si hubo aporte ilegal millonario a la campaña presidencial de Petro

La autoridad electoral abrió una investigación contra la campaña de Petro por presunta financiación irregular tras audios filtrados de uno de sus más cercanos colaboradores, Armando Benedetti, ex embajador colombiano en Caracas, quien evoca en uno de ellos un presunto aporte irregular de 15.000 millones de pesos (US 3,5 millones). La Fiscalía ya investiga el caso.

Armando Benedetti y la ex mano derecha del mandatario, Laura Sarabia, quien se desempeñaba como jefa de gabinete, deberán responder ante el Consejo Nacional Electoral 13 de julio por "presuntas irregularidades en la financiación" de la campaña de Petro, indicó el organismo. Benedetti, 55 años, y Sarabia, 29 años, que pertenecían al círculo cercano del presidente, fueron apartados del gobierno el viernes cuando un robo doméstico pasó a convertirse en escándalo de Estado.El caso empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia (US 7.000, según ella). La niñera de la ex jefa de gabinete terminó interrogada con polígrafo en Casa de Nariño, la sede presidencial, y luego la policía interceptó sus conversaciones telefónicas, así como las de otra empleada doméstica, usando un informe falso de policía que las vinculaba con narcotraficantes del Clan del Golfo. Sarabia y Benedetti compartían la misma niñera y se acusan el uno al otro de conspiración.Del 8.000 de Samper al 15.000 de PetroLa revista Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha a Benedetti enfadado y amenazando a Sarabia con revelar financiaciones ilegales a la campaña de Petro por unos 3,5 millones de dólares, 15.000 millones de pesos, y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel."Laura (...) Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos (...) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes", dicen los audios inundados de madrazos, atribuidos al exembajador y en los que no se oye a su interlocutor.Periodistas colombianos han bautizado este escándalo "el caso 15.000", en referencia al sonado "caso 8.000", la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper por el Cartel de Cali en 1994.Benedetti fue uno de los principales coordinadores de la campaña del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Incluso se ufana de haber sido quién lo llevó a la presidencia gracias a los aportes, conseguidos de manera irregular, que multiplicaron los votos en la Costa Caribe.Petro se defiendeEl presidente aseguró en Twitter que el gobierno no ha ordenado "interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales (...) ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco"."Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales", añadió, y se solidarizó con Sarabia por recibir "una presión enorme".En un mensaje en Twitter, el exembajador aseguró que los audios revelados por Semana "han sido manipulados" y pidió "excusas al presidente" y a Sarabia "por la agresión y el ataque malintencionado". En respuesta, Petro le pidió "explicar sus palabras ante la fiscalía y el país".Alfonso Prada, embajador en París, es uno de los salpicadosDel ex ministro del Interior, nombrado embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, Armando Benedetti dice en uno de los audios filtrados que "se robó todo el ministerio con la mujer".También le reprocha a Laura Sarabia haber dado un mejor cargo a Prada que a él, a pesar de que el ex ministro del Interior nunca había trabajado con ella y, sobre todo, "no hizo un culo de campaña", a diferencia de él, que sí realizó un centenar de reuniones, como afirma en otro pasaje.Ante esto, el exministro anunció que en Twitter que había "denunciado en la Fiscalía las afirmaciones de Armando Benedetti" y que había solicitado a ese Ministerio Público "abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones".En la denuncia Prada dice asimismo que "Siempre obramos con total transparencia y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio. Radicada en la madrugada de hoy en la Fiscalía por nuestro abogado Dr Andrés Garzón Roa".Otros altos responsables del gobierno colombiano salpicados en este caso son el ex senador Roy Barreras y el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.