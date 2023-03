Instalan una réplica de la celda del opositor ruso Navalny en el centro de París

Una réplica a tamaño real de la celda de aislamiento en la que se encuentra Alexéi Navalny ha sido instalada por sus partidarios en el centro de París. El objetivo es llamar la atención sobre la suerte de uno de los principales opositores al presidente ruso Vladimir Putin, encarcelado desde 2021 tras sobrevivir a un envenenamiento en agosto de 2020. Por Pierre FesnienUn bloque de hormigón de tres metros de largo por dos de ancho fue colocado el 14 de marzo en medio de la plaza Michel Caldaguès de París, justo detrás del Louvre. Se trata de una réplica exacta de la celda de aislamiento en la que está encerrado regularmente el opositor ruso Alexéi Navalny, en una colonia penal de alta seguridad.En ruso, el acrónimo utilizado para designar este tipo de celda es SHIZO. El hermano de Navalny, Oleg, que pasó tres años y medio en prisión por la actividad política de su hermano, participó en la concepción del proyecto."La cárcel en Rusia ya es una forma de tortura""Hay cuatro paredes y una puerta enrejada con un pasillo para las comidas. Hay una pequeña ventana con barrotes y las paredes son de hormigón bastante frío. Hay una cama plegable que se abre sólo ocho horas al día, un retrete turco y un pequeño lavabo", explicó Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción, creada en 2011 por iniciativa de Navalny."Empezamos este proyecto porque nos dimos cuenta de que cuando quieres explicar en Occidente lo que es una cárcel rusa, poca gente lo entiende realmente. En sí misma, la cárcel en Rusia ya es una forma de tortura. Pensamos en mostrar las condiciones de detención de Alexéi Navalny y decidimos hacer esta réplica de la celda de SHIZO", prosiguió Zhdanov.La celda SHIZO es el castigo más severo del universo carcelario ruso. Navalny es enviado allí regularmente por razones absurdas, como no haberse abrochado correctamente el uniforme de la prisión o no haberse puesto las manos a la espalda al caminar."Enjaulado como un animal"Cada detención no puede superar normalmente los 15 días, pero el opositor ruso ha pasado ya 91 días en régimen de aislamiento durante 2022. Durante estos periodos, sólo puede recibir agua caliente tres veces al día, las visitas y las órdenes están prohibidas, sólo tiene derecho a papel y bolígrafo durante 35 minutos al día y sólo tiene un libro a su disposición.El 24 de enero de 2023, esta réplica de la celda SHIZO se instaló por primera vez en Berlín, frente a la embajada rusa, donde permaneció hasta el 23 de febrero, víspera del primer aniversario de la guerra de Ucrania. Esta vez en París, será accesible al público hasta el 29 de marzo, las 24 horas del día.Las personas que entran relatan sensaciones extrañas. "Sientes asco, inmediatamente quieres irte. Te sientes encerrado y enjaulado como un animal", dice indignada Martine, de 74 años, cuya mejor amiga es rusa y que ha venido a defender la libertad de expresión de Navalny.Aislamiento para silenciarloPara sus partidarios, es sobre todo una forma de mantener viva la lucha de Alexéi Navalny mientras el régimen ruso hace todo lo posible por silenciarlo. "Estamos intentando llamar la atención sobre nuestra causa y sobre el destino de Alexéi y de todos los presos políticos rusos, y esta celda es un símbolo de cómo se les trata", declaró Kira Yarmysh, portavoz de Navalny."Alexéi se ha convertido en un símbolo de todos los presos políticos", añadió Ivan Zhdanov. "El hecho de que Putin esté en el poder, que haya guerra en Ucrania y que Navalny esté en prisión, todo está relacionado. El día que Putin deje de estar en el poder, el día que Navalny sea liberado, la guerra en Ucrania terminará", afirmó el representante de la Fundación Anticorrupción.Actualmente, Navalny no está en régimen de aislamiento, pero sus condiciones de detención no son mucho mejores. "La única diferencia con la celda de SHIZO, y no estoy bromeando, es que actualmente tiene derecho a tener dos libros en lugar de sólo uno", dijo Kira Yarmysh. "Putin está haciendo todo lo posible para impedir que Alexéi continúe con sus actividades políticas, no sólo aumentando su condena -ahora se arriesga a 35 años de cárcel-, sino también intentando silenciarlo aislándolo todo lo posible dentro de la propia prisión", agregó.Un Óscar para NavalnyAlexéi Navalny está encarcelado desde enero de 2021 por haber sido declarado culpable de violar una restricción judicial al viajar a Alemania, donde fue tratado durante varios meses tras ser envenenado en agosto de 2020. Desde entonces, ha comparecido regularmente ante los tribunales rusos, que aumentan su condena por motivos cuestionables.Ganador del Premio Sájarov a la Libertad de expresión en octubre de 2021, el opositor sigue criticando al régimen ruso a través de mensajes que consigue difundir y que son publicados por su equipo en las redes sociales.Su lucha, además, ha cobrado nuevo protagonismo después de que el documental Navalny, dirigido por el canadiense Daniel Roher, fuera galardonado el pasado domingo en Hollywood con el Oscar al Mejor documental del año en presencia de su familia. Una información que Ivan Zhdanov no dejó de destacar el martes en París, bajo los aplausos del medio centenar de asistentes. "Este Óscar fue más fácil de obtener que un juicio justo y equitativo para Alexéi, porque tal cosa no existe en Rusia", expresó.