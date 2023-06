Inicio de investigación pone de manifiesto la opacidad en la gestión de la crisis de Covid

En el Reino Unido, las audiencias de la investigación pública sobre la gestión de la crisis Covid comenzarán dentro de unos diez días. El país se vio especialmente afectado en el primer año de la pandemia, cuando estaba dirigido por Boris Johnson. En la mira, un “gobierno por WhatsApp”. Informe de Emeline Vin, corresponsal de RFI en LondresBoris Johnson dimitió el año pasado. Rishi Sunak dirige ahora el gobierno. Ahora, el nuevo ejecutivo británico ha iniciado una batalla legal con el equipo a cargo de esta investigación pública.La baronesa Hallett, que dirige esta investigación pública, exige acceso a toda la correspondencia del gobierno desde el momento del primer confinamiento. Todos los mensajes intercambiados entre ministros y asesores, sus cuadernos de notas, sus agendas... Sin embargo, durante la pandemia y desde entonces, muchas de las conversaciones -¡y decisiones! - han tenido lugar en WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, mucho más sencilla en esta época de teletrabajo generalizado.Así que el Gobierno se niega a transmitirlo todo en bloque. El argumento es que la mayoría de los mensajes no tenían nada que ver con Covid, por lo que Lady Hallett no tiene derecho a verlos. La baronesa considera que es ella quien debe decidirlo. Ahora que ha vencido el plazo para presentar los documentos, corresponde a los tribunales decidir.Hay que señalar que Boris Johnson, el ex Primer Ministro, entregó cajas con cuadernos, agendas y algunos mensajes. Pero los mensajes del primer encierro no están incluidos, ya que al parecer su teléfono había sido pirateado.

Divergencias entre Boris Johnson y sus antiguos ministros

Boris Johnson está enfrentado a sus antiguos colegas y colaboradores. Esto no da muy buena impresión del gobierno de entonces. La semana pasada, varios periódicos publicaron en portada titulares en los que acusaban al gobierno de "vasto encubrimiento", de intentar ocultar lo que realmente ocurrió durante el cierre. El covid-19 mató a más de 200.000 personas en el Reino Unido.

Para el ejecutivo, la cuestión no es el contenido de los documentos, sino sobre todo el impacto de la decisión. No quiere sentar un precedente. Por el momento, la mayoría de los archivos permanecen sellados durante varias décadas, salvo en algunos casos concretos, como las investigaciones públicas.

Como en este caso la frontera entre lo personal y lo profesional es mucho más difusa, ya que todo ha pasado por una misma aplicación, el temor de Downing Street es que la baronesa Hallett descubra información sensible, embarazosa o simplemente privada sobre ministros y funcionarios. Y que, al final, esta información acabe siendo de dominio público.

La oposición apunta a la "gobernanza por WhatsApp”

Está claro que las aplicaciones de terceros -de las que WhatsApp es sólo un ejemplo- desempeñan un papel cada vez más importante en la toma de decisiones. Esto plantea la cuestión de la transparencia y el derecho de los ciudadanos a la información. ¿Cómo pueden archivarse estas conversaciones oficiales? Sigue existiendo un vacío legal. También están, por supuesto, todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la durabilidad de los datos compartidos por aplicaciones de terceros. Y luego está la propia forma en que se toman las decisiones: todo va mucho más rápido en Internet, pero ¿tenemos las salvaguardias adecuadas? La oposición critica aquí la "gobernanza de WhatsApp".